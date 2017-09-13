«Петля анаконды»: третье сжатие?

Источник: http://www.stoletie.ru/

О стратегии НАТО на постсоветском пространстве



Ровно 33 года назад, в августе 1984 года, президент США Рональд Рейган во время традиционного субботнего радиообращения выдал ошеломляющую новость. Он во всеуслышание заявил, что подписал указ «об объявлении России вне закона на вечные времена». Через пять минут, по словам Рейгана, должна была начаться ядерная бомбардировка СССР…

Эта глупейшая и опаснейшая эскапада стала достоянием гласности потому, что Рейган просто не знал, что микрофон уже подключён и идёт трансляция в прямой эфир. То есть это была вроде бы всего лишь шутка, сорвавшаяся с языка нечаянно – невинная проба качества записи. Услышав Рейгана, присутствовавшие в комнате помощники президента, журналисты и технический персонал, лишь засмеялись… Но, перефразируя известную поговорку, можно сказать: что у умного на уме, то у дурака – на языке.

И не случайно СССР весьма резко отреагировал на эти слова. В заявлении ТАСС, которое последовало в ответ на «безобидную шутку», говорилось: «В Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества».

После «шутки» Рейгана Вооружённые Силы СССР немедленно были приведены в состояние повышенной боевой готовности, и теперь уже встревожившиеся американские чиновники стали заверять Кремль, что словесный фортель президента «никак не отражает политику Белого дома» и никаких военных планов у США в отношении СССР нет…

И это была очередная ложь янки. Планов испепеляющей ядерной бомбардировки, а затем ракетно-ядерного нападения на СССР, в Америке в 40-80 годы было сочинено десятки.

А сегодня мы знаем и о сравнительно новом плане по уничтожению нашей страны, получившим название «Петля анаконды», который отнюдь не сдан в архив и с окончанием «холодной войны».

Суть его заключается в последовательном, планомерном окружении сначала СССР, а затем постсоветской России кольцом военных баз, размещаемых на территории недружественных или прямо враждебных Москве государств – сателлитов США, создании зон нестабильности по всему периметру российских границ и последующем развязывании в них «гибридных» войн, с перспективой их перекидывания на наши сопредельные территории. И подобно тому, как мощная анаконда губит жертвы в стальных объятиях, так и стратегия НАТО на Евроазиатском континенте явно преследует цель, осуществляя одно сжатие кольца за другим, раз за разом ещё более плотным, в конце концов, удушить Россию…

Образно говоря, результатом «первого сжатия кольца анаконды» стало разрушение Варшавского Договора. «Вторым сжатием» был ликвидирован Советский Союз. Теперь наши недруги вплотную подошли к третьему этапу, конечной целью которого (пока, разумеется, не афишируемой) должна стать ликвидация Российской Федерации как независимого суверенного государства в нынешних границах, расчленение его на ряд мелких осколков, которым уготована незавидная участь сырьевых придатков высокотехнологичного Запада… Об этом недавно шел разговор экспертов на заседании «круглого стола» в МИА «Россия сегодня», обсуждавших тему: «Североатлантический альянс: стратегия на постсоветском пространстве».

Знаковым событием последнего времени, обозначившим четкие ориентиры этой стратегии, стал недавний визит на Украину представительной делегации под председательством генсека НАТО Й. Столтенберга, приуроченный к 20-й годовщине подписания в Мадриде Хартии об особом партнерстве между Украиной и Североатлантическим альянсом, «странным образом» совпавший с посещением Киева и госсекретарем США Р. Тиллерсоном.

Руководство Украины, как известно, активно лоббирует идею вступления в НАТО. Поставлена цель к 2020 году привести секторы безопасности и обороны к стандартам Североатлантического блока. Населению упорно внушается «светлая» идея, что членство в альянсе якобы поможет решить все проблемы страны. И хотя большинство экспертов полагает, что Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие два десятилетия, военная экспансия альянса на Украине уже идет полным ходом.

Разумеется, НАТО не может немедленно принять Украину в свои ряды из-за несоответствия этой страны требованиям своего устава – в силу как военно-технических и финансовых проблем, так и наличия территориального спора с Россией. Хотя, по мнению специалистов, эти препятствия являются в большей степени не принципиальными, а чисто техническими – например, пункт об отсутствии пограничных споров не так уж сложно просто взять да исключить из устава (была бы на то воля Вашингтона!).

Существует и другой путь, как препятствия обойти. Речь может идти о т.н. ассоциированном членстве, предполагающем создание на украинской территории полноценной инфраструктуры для военных баз НАТО в обход любых формальных ограничений.

«Субстантивное партнерство» Украины с НАТО, о котором говорят в Киеве, на деле означает, что Порошенко и его присные в отношениях с альянсом готовы практически на любой вариант.

Что касается инфраструктуры НАТО на украинской земле, то в дальнейшем она, несомненно, может пригодиться как для подготовки и развязывания «гибридной» войны против Российской Федерации, так и для подавления возможных протестных выступлений населения в случае возникновения нового майдана.

Кстати, назначив «спецпредставителем по Донбассу» небеспристрастного Курта Волкера и предложив свое «посредничество» Москве и Киеву, Белый дом фактически объявил Россию стороной внутриукраинского конфликта. При этом Москва, полагают специалисты, явно «начала терять внешнеполитическую инициативу» на украинском направлении.

Но станет ли Украина в ближайшей перспективе полноправным или просто «ассоциированным» членом НАТО, по мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина в контексте установленных тесных контактов Киева и Вашингтона вообще не имеет определяющего значения, потому что Соединенные Штаты, похоже, уже считают эту суверенную страну очередным придатком своей военной машины и вполне могут пойти и на заключение двустороннего союзнического договора с нынешним киевским режимом, по образцу тех, что уже давно заключены с Японией и Южной Кореей, со всеми их атрибутами, например, американскими военными базами на земле союзника. Тем более это возможно в условиях, когда Франция и Германия фактически отказались быть посредниками в урегулировании конфликта на Донбассе…

К слову, Украина ещё с начала 2000-х участвует в операциях НАТО: сначала в составе миротворческого контингента в Косово, потом в Ираке, затем в Афганистане. Теперь происходит её полномасштабная трансформация в организацию НАТО.

Достоянием гласности стали факты «странных совпадений» спорадических всплесков активности в войне на Донбассе украинских националистических формирований (батальона «Азов» и др.) с предшествовавшими им сообщениями о загадочных появлениях в Яворовском учебном центре ВСУ неких американских «специалистов военно-медицинской службы». По официальной версии, янки якобы занимались там безобидной «медицинской подготовкой» участников АТО… Вы поверите в это?

В пользу версии об уже налаженном теснейшем (хотя и тайном пока!) взаимодействии по военной линии между США и их новым сателлитом говорят и сообщения последних дней о начатом форсированными темпами строительстве на базе морских сил Украины в Очакове оперативного центра ВМС США.

Прибавим к этому недавние рекомендации Пентагона Белому дому «начать поставки на Украину высокотехнологичных противотанковых ракет» – и намерение правящих кругов США спровоцировать в недалеком будущем полномасштабный военный конфликт между соседними восточноевропейскими государствами вырисовывается достаточно отчетливо…

По мнению члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук К. Сивкова, Украине отводится совершенно особая и в каком-то смысле даже глобальная роль в реализации третьего этапа плана «Петля анаконды».

Прежде всего потому, что она имеет самую протяженную в Европе границу с Россией (1500 км), а потому должна стать надежным плацдармом для «экспорта революции» на нашу территорию, а затем и использования активистов ультраправых парамилитарных организаций (боевиков-националистов) в качестве передового эшелона вторжения.

И в Черном море неслучайно регулярно проводятся совместные учения НАТО и Украины Sea Breeze, на которых отрабатываются совместные методы «противодействия» России.

По оценке члена Комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Алексея Кондратьева, напряженность в отношениях России и НАТО наблюдается не только на Украине и в Причерноморье, но и у северо-западных границ России. В частности, руководство Североатлантического альянса кардинально изменило свои подходы к проведению ежегодных военных учений «Baltops» на Балтийском море. До 2015 года их официальными целями провозглашались обеспечение судоходства и борьба с пиратством. Однако в 2016-2017 гг. приоритеты резко сменились. Впервые была обозначена задача переброски войск стран НАТО на территорию Прибалтики, в частности, в Эстонию. Особенно тревожит то, что в ходе этих учений отрабатывалась переброска на территорию Великобритании самолетов стратегической авиации США – носителей ядерного оружия.

Наращивание воздушной и морской ударных компонент происходит одновременно с размещением сухопутных подразделений на территории Польши и Литвы. Некоторые корабли, участвовавшие в учениях «Baltops», оснащены крылатыми ракетами, в зоне поражения которых – Ленинградская область и Санкт-Петербург…

«Планы альянса затрагивают и Калининградскую область. Стратеги НАТО рассматривают варианты нанесения ударов по этому анклаву и установления контроля над Сувалкским коридором, где проходит граница Польши и Литвы», – сообщил А. Кондратьев. В ходе учений в Прибалтике отрабатывался, по его словам, и такой «весьма специфический» вопрос, как методика, приемы и способы «разжигания противостояния населения с государственной властью» в Калининградской области. Эксперт напомнил известную басню Крылова, уподобив Россию тому ягненку, который пытался «вести диалог» с волком, настроенным его съесть…

Изменение тактики и стратегии НАТО закономерно ведет к сокращению «буферных зон» в Европе. К слову, эти зоны играют огромную, подчас решающую роль в военной стратегии.

Как свидетельствуют историки, с ходу взять Москву и Ленинград в 1941 году творцам гитлеровского блицкрига не удалось во многом ещё и потому, что Сталин заблаговременно отодвинул восточную границу СССР в 1939-40 гг. на такое расстояние, которое дало выигрыш во времени, необходимый для полномасштабного развертывания Советских Вооруженных Сил. Ныне такой «подушки безопасности» у современной России, к великому сожалению, нет.

И неуклонное продвижение НАТО на восток, создание у российских границ пояса недружественных, а то и открыто враждебных государств – это, по сути, не что иное, как извлечение уроков из опыта Второй мировой войны. Ибо оно означает планомерные и последовательные сокращение и ликвидацию тех самых «буферных зон», которые так необходимы для обеспечения безопасности не только Москвы и Петербурга, но и промышленных центров Урала. Для наглядности: американские «Томагавки» доставляют заряды к цели за 1500 км, крылатыми ракетами с Б-52 можно поразить объекты на дальности до 800 км. И разве случайно в ходе последних учений НАТО Baltops учебные мины сбрасывались для минирования выходов из гавани главной базы Балтийского флота Балтийска всего в 50 км от его рейда? Это что – миролюбивые планы?

В свою очередь, «игра мускулами» не может не сопровождаться нагнетанием антироссийской истерии. Неслучайно на натовских учениях стали отрабатываться действия войсковых подразделений по установлению контроля над русскоговорящими населенными пунктами Прибалтики. К «репетициям» привлекаются представители стран Восточной Европы, хорошо владеющие русским языком. К. Сивков считает, что подобный подход свидетельствует о неизменности стратегии НАТО, направленной в перспективе на ослабление и распад Российской Федерации, а также о том, что в Брюсселе рассматривают военную интервенцию на территорию России в качестве приемлемого и вполне возможного варианта. Это – одна из определяющих констант стратегии Пентагона, которая не меняется уже свыше 50 лет и является органичной частью плана «Петля анаконды». Стратеги НАТО сейчас занимаются закреплением на ранее достигнутых рубежах и рекогносцировкой будущего ТВД.

В перспективе речь идет вовсе не об обороне, а о нападении, разумеется, внезапном. Выступавшие на «круглом столе» в МИА эксперты сошлись во мнении, что это вторжение может произойти в случае резкой дестабилизации внутренней обстановки в России то ли в результате дальнейшего ужесточения санкций и установления экономической блокады, то ли в ходе ведения «гибридной войны», развязанной, например, всё той же украинской верхушкой. В любом случае, натовской интервенции должна предшествовать дезорганизация управления стратегическими ядерными силами и фактическая утрата руководства ими со стороны высшего российского руководства. При всей бросающейся в глаза фантастичности такого апокалиптического сценария нельзя не видеть, что силы либеральной фронды, поющие с западных голосов и уже начавшие борьбу за Кремль, в России потенциально весьма влиятельны…

И как здесь не вспомнить знаменательные слова, сказанные заклятым «другом» России Збигневом Бжезинским ещё в 2005 году: «Ваша элита в наших банках держит 500 млрд долларов. Так чья это элита – ваша или наша?»

А к нынешнему дню «скромную» сумму средств неких «безвестных» россиян, депонированную в западных банках, надо, по оценке К. Сивкова, «умножить как минимум на пять».

Безусловно, в России сильны и позиции тех, кто считает, что наши МИД и Минобороны «сильно сгущают краски», оценивая проводимую переброску к российским границам из Западной Европы и США «всего четырех батальонов» в качестве очевидного свидетельства подготовки к новому «блицкригу». Неслучайно доводы К. Сивкова и его коллег на «круглом столе» оспорил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Он, например, считает, что активизация НАТО у российских границ «имеет скорее психологический эффект» и не свидетельствует о подготовке к военным действиям. «Военная логика «атлантистов» сильно отличается от их политической практики, – заявил эксперт. – Подобный сценарий был бы возможен, если бы мы сами не предпринимали никаких действий и сидели, сложа руки». В связи с этим А. Мартынов напомнил, что «проведенная в России реформа Вооруженных сил свидетельствует об эффективности и подготовленности российской армии к ответам на внешнеполитические вызовы. Наглядным примером может служить участие Военно-космических сил России в борьбе с терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики…»

Можно было бы удовлетвориться таким, казалось бы, неоспоримым аргументом, если бы не одно обстоятельство.

Преднамеренно или по незнанию азбучных оперативных истин, но умалчивается, что перебрасываемые контингенты – это части двойного базирования, которые довольно легко из батальонов преобразуются в бригады, а те вскоре превращаются в армейские корпуса численностью до 40-50 тыс. человек.

Главное – создать необходимую инфраструктуру в местах новой дислокации, чем и будут заниматься «малочисленные» (пока!) батальоны. То есть идет планомерное, целенаправленное создание на будущее неких заделов глобальной важности…

В ту же стратегию органично вписывается создание позиционных районов американской ПРО в Восточной Европе и в Южной Корее, как теперь стало ясно, преследующее цель в перспективе «обнулить» ракетно-ядерные потенциалы России и Китая.

Очень симптоматично и то, что Пентагон (непонятно, на каком основании и с какой целью?) ныне включил в систему материально-технического обеспечения 7-го флота США в Тихом океане российские дальневосточные порты Владивосток, Находку, Большой камень… Это что – прикидка на будущее, новая рекогносцировка будущих мест базирования с целью повторения дальневосточного сценария столетней давности, когда янки уже приплывали к нам насаждать «демократию»?

Нас не может не тревожить, что «дуга нестабильности» вокруг России, над созданием которой США вкупе с союзниками деятельно трудятся уже не одно десятилетие, опоясывает уже практически весь периметр наших границ. Растущая день ото дня напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подогреваемая взаимным обменом страшными угрозами между Вашингтоном и Пхеньяном, похоже, тоже некая часть определенного сценария, острием направленного и против России.

«Петля анаконды» в постсоветский период приобрела ещё один очень тревожащий аспект. Начиная с 1990-х, Пентагон целенаправленно ищет в Казахстане и некоторых других ставших самостоятельными республиках образцы штаммов советского биологического оружия, негласно создает в них специализированные лаборатории, привлекает к сотрудничеству местных специалистов соответствующего профиля – вирусологов, бактериологов, соблазняя деньгами и американским гражданством…

На саммите в МИА «Россия сегодня» эксперт К. Сивков напомнил, что Россия значительно отстает от НАТО по количеству сухопутных соединений и частей, танков, самолетов и кораблей. Он привел, в частности, такие цифры.

Танков у НАТО (включая армию США) – около 10 000, у нас на западном направлении – только 910, артиллерии у НАТО – 10 000 стволов, у нас – лишь 1200, авиации – у них около 4000, у нас – около 200 единиц.

При этом, регулярно проводя масштабные учения в Восточной Европе с розыгрышем всевозможных сценариев военного столкновения с Россией, наращивая военные контингенты и активность близ российских границ под предлогом «защиты от агрессии РФ», Запад развязал широкомасштабную информационную войну против нашей страны. Оборонительные, строго зеркальные ответы Российской Федерации, направленные на купирование возникающих угроз, представляются в общественном мнении Запада как исключительно агрессивные действия, направленные на достижение стратегических преимуществ. Типичный пример – нестабильность в балтийской зоне, выросшая не по нашей вине. Обсуждать с Россией пути её преодоления, например, необходимость совершения полетов военной авиации над Балтикой с включенными транспондерами, наши «партнеры» из НАТО отказываются упорно…

В Москве неоднократно подчеркивали наш мирный настрой в отношении соседей и отсутствие планов по захвату каких-либо территорий, но все наши аргументы наталкиваются словно на глухую стену. Несмотря на это, российская сторона продолжает выступать за возобновление диалога с НАТО, предлагая разрешать возникшие проблемы дипломатическими средствами, не понижать, а наоборот, вновь возвысить уровень обоюдного представительства до ранга послов, как было ранее.

Причина натовской «глухоты» кроется, как полагает доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин, в том, что правящие круги Запада на данном этапе вообще не заинтересованы в установлении консенсуса с Россией по актуальной внешнеполитической повестке (хотя из уст, например, все того же генсека НАТО Столтенберга дежурным рефреном звучат заверения в пользе возобновления диалога с Москвой).

Не оправдываются, увы, и ожидания, что постсоветское пространство не будет (неясно, почему?) в приоритете у администрации президента Трампа. В окружении его, как и ранее при Обаме, очень сильны позиции ястребов, испытывающих к России прямо-таки патологическую вражду.

Поэтому и прогнозы политологов, утверждавших, что администрация нового президента США будет проводить более взвешенную политику в зоне действия российских интересов, увы, не сбываются… Кроме того, сам Трамп ныне стал заложником внутриполитической ситуации и отнюдь не самостоятелен в выборе решений, что показал, например, подписанный им закон об ужесточении антироссийских санкций.

…Рональд Рейган, как известно, в марте 1983 года назвал СССР «империей зла». За годы своего президентства, под аккомпанемент громких фраз коллеги Михаила Горбачева о «приоритете общечеловеческих ценностей», он сделал все от него зависящее, что эту «империю» уже через 8 лет удушить и похоронить. Духовные преемники Ронни, судя по всему, готовят такой финал для постсоветской демократической России, последовательно, шаг за шагом реализуя план «Петля анаконды».

Александр Пронин

Источник: nstarikov.ru