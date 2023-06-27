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Как остановили движение колонны ЧВК “Вагнер” на Москву

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Как остановили движение колонны ЧВК "Вагнер" на Москву.
1. Пригожин после переговоров с Лукашенко согласился снять свои основные требования и начал вести переговоры о выходе из сложившейся ситуации.
2. Лукашенко дал личные гарантии Пригожину, что если он остановит колонны, то стрелять по ним не будут.
3. На защите Москвы по данным Лукашенко было до 10 000 вооруженных силовиков.
4. Колонны были остановлены после того, как по просьбе Лукашенко, Пригожин переговорил с директором ФСБ Бортниковым.

В общем, схема купирования кризиса такая.
По договоренности с Путиным, Лукашенко выступил главным посредником.
Через Евкурова смог связаться с Пригожиным и установить устойчивый канал связи.
В ходе переговоров Лукашенко убедил Пригожина отказаться от своих требований.
После того, как Лукашенко дал личные гарантии безопасности Пригожину, тот согласился остановить колонны.
Лукашенко смог организовать телефонный разговор Бортникова и Пригожина, где по всей видимости гарантии были подтверждены.
После этого Пригожин остановил движение колонн на Москву и кризис перешел в стадию устранения последствий.

В сухом остатке, Путин в ходе кризиса выступил в роли злого полицейского, а Лукашенко в роли доброго полицейского.
Пригожин все понял и к вечеру 24 июня осознал, что политической поддержки его мятеж не получит, поэтому снял свои требования, ради которых собственно весь поход на Ростов и Москву и затевался.

В изложении Лукашенко люди которые остановили братоубийство под Москвой – Путин, Лукашенко, Евкуров, Бортников.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8452563.html
Метки: бортников, лукашенко, пригожин, чвк вагнер
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