Где вы были в ночь с 23 на 24 июня?
Спикер Госдумы Володин попросил главу комитета ГД по безопасности проанализировать, кто уезжал из страны на фоне событий выходных, заявив, что такие поступки должны быть наказуемы.
На смену старому анекдоту про "Где вы были с 19 по 21 августа 1991 года" придет "Где вы были в ночь с 23 на 24 июня".
- Где вы были с 19 по 21 августа 1991 года?
- На баррикадах, конечно. Правда, теперь уж не помню, с какой стороны.
PS. Путин сейчас выступит перед силовиками принимавшими участие в купировании мятежа Пригожина. Вечером также будет закрытая встреча со СМИ. Песков выразил надежду Кремля, что все договоренности 24 июня будут выполняться.