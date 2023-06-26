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Япония возмущена празднованием победы над Японией

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Япония возмущена тем, что в России снова начнут отмечать День победы над милитаристской Японией. Мол неприятные воспоминания навевает.
Давеча официально было возвращено старое название праздника, который теперь отмечается 3 сентября, почти точно отсылая к названию предложенному Сталиным в 1945 году (только вместо империалистической пишут милитаристской, что тоже использовалось в те времена)

Про это им надо напоминать почаще, а то забываться стали.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8449535.html
Метки: 1945, праздники, сталин, Япония
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17148 15980
    KT 36 мин. назад

      Как то не очень видать возмущения.
      Вот выдержка одной из статей в японской прессе:
      “В дополнительном документе к закону говорится, что с момента начала российской специальной военной операции Япония «осуществила беспрецедентную недружественную кампанию в российско-японских отношениях со странами Запада». Подчеркивается, что законодательство может быть частью «контрмеры».
      С другой стороны, в законе не просто говорится «победа над Японией», а используется выражение «милитаристская Япония». Русские выражения «милитаристская Япония» и «японский милитаризм» в основном относятся к государственному устройству Японии с начала ХХ века до конца Второй мировой войны.
      В 1945 и 1946 годах, в сталинскую эпоху, 3 сентября было государственным праздником, посвященным победе над Японией, но с 1947 года он был возвращен в будний день и официально отмечен в календаре как «день конца света». Война II”.”

      В других СМИ статьи очень схожи по комментарию,хотя возможно кто-то и возмущен.

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