Япония возмущена празднованием победы над Японией
Япония возмущена тем, что в России снова начнут отмечать День победы над милитаристской Японией. Мол неприятные воспоминания навевает.
Давеча официально было возвращено старое название праздника, который теперь отмечается 3 сентября, почти точно отсылая к названию предложенному Сталиным в 1945 году (только вместо империалистической пишут милитаристской, что тоже использовалось в те времена)
Про это им надо напоминать почаще, а то забываться стали.
Как то не очень видать возмущения.
Вот выдержка одной из статей в японской прессе:
“В дополнительном документе к закону говорится, что с момента начала российской специальной военной операции Япония «осуществила беспрецедентную недружественную кампанию в российско-японских отношениях со странами Запада». Подчеркивается, что законодательство может быть частью «контрмеры».
С другой стороны, в законе не просто говорится «победа над Японией», а используется выражение «милитаристская Япония». Русские выражения «милитаристская Япония» и «японский милитаризм» в основном относятся к государственному устройству Японии с начала ХХ века до конца Второй мировой войны.
В 1945 и 1946 годах, в сталинскую эпоху, 3 сентября было государственным праздником, посвященным победе над Японией, но с 1947 года он был возвращен в будний день и официально отмечен в календаре как «день конца света». Война II”.”
В других СМИ статьи очень схожи по комментарию,хотя возможно кто-то и возмущен.