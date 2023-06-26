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Гавана в 1979

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01. Фидель Кастро на торжествах по случаю 20-летия Кубинской революции
01. Фидель Кастро на торжествах по случаю 20-летия Кубинской революции

02. Фидель Кастро на торжествах по случаю 20-летия Кубинской революции.jpg

03. На трибуне Фидель Кастро на заседании Национальной ассамблеи, посвященном 20-летию победы революции.jpg
03. На трибуне Фидель Кастро на заседании Национальной ассамблеи, посвященном 20-летию победы революции

04. На трибуне Фидель Кастро на заседании Национальной ассамблеи, посвященном 20-летию победы революции.jpg

05. Глава советской делегации Григорий Романов, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС в гостях у Фиделя Кастро во время празднования 20-летия К…
05. Глава советской делегации Григорий Романов, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС в гостях у Фиделя Кастро во время празднования 20-летия Кубинской революции

06. Глава советской делегации Григорий Романов, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС в гостях у Фиделя Кастро во время празднования 20-летия К…

07. Глава советской делегации Григорий Романов, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС в гостях у Фиделя Кастро во время празднования 20-летия К…

08. Глава советской делегации Григорий Романов, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС в гостях у Фиделя Кастро во время празднования 20-летия К…

09. Автомобили на улице Гаваны.jpg
09. Автомобили на улице Гаваны

10. Архитектура Гаваны.jpg
10. Архитектура Гаваны

11. Гавана с вершины города.jpg
11. Гавана с вершины города

12. Гавана с вершины города.jpg

13. Гавана с вершины города.jpg

14. Гавана.jpg
14. Гавана

15. Праздничная Гавана с вершины города.jpg
15. Праздничная Гавана с вершины города

16. Праздничная Гавана с вершины города.jpg

17. Улица в Гаване.jpg
17. Улица в Гаване

18. Люди читают газеты, Гавана.jpg
18. Люди читают газеты, Гавана

19. Девушка у окна. Гавана.jpg
19. Девушка у окна. Гавана

20. Мальчик. Гавана.jpg
20. Мальчик. Гавана

21. Девушка отдыхает. Гавана.jpg
21. Девушка отдыхает. Гавана

22. Женщина с маленьким ребенком в парикмахерской, Гавана.jpg
22. Женщина с маленьким ребенком в парикмахерской, Гавана

23. Женщина с ребенком, Гавана.jpg
23. Женщина с ребенком, Гавана

24. Кубинские мальчики. Гавана.jpg
24. Кубинские мальчики. Гавана

25. Пара в парке, Гавана.jpg
25. Пара в парке, Гавана

26. Пальма в Гаване.jpg
26. Пальма в Гаване

27. Вечер, рыбацкие лодки ждут своих хозяев.jpg
27. Вечер, рыбацкие лодки ждут своих хозяев

28. Лодочник, Гавана.jpg
28. Лодочник, Гавана

29. Рыбак.jpg
29. Рыбак

30. Рыбацкие лодки.jpg
30. Рыбацкие лодки

31. Продавец безалкогольных напитков. Гавана.jpg
31. Продавец безалкогольных напитков. Гавана

32. Переполненный супермаркет в Гаване.jpg
32. Переполненный супермаркет в Гаване

33. Строитель. Строится Новая Гавана.jpg
33. Строитель. Строится Новая Гавана

34. Строится Новая Гавана.jpg
34. Строится Новая Гавана
Источник: https://humus.livejournal.com/9069139.html
Метки: история, куба, фото
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