Гавана в 1979
01. Фидель Кастро на торжествах по случаю 20-летия Кубинской революции
03. На трибуне Фидель Кастро на заседании Национальной ассамблеи, посвященном 20-летию победы революции
05. Глава советской делегации Григорий Романов, первый секретарь Ленинградского обкома КПСС в гостях у Фиделя Кастро во время празднования 20-летия Кубинской революции
09. Автомобили на улице Гаваны
10. Архитектура Гаваны
11. Гавана с вершины города
14. Гавана
15. Праздничная Гавана с вершины города
17. Улица в Гаване
18. Люди читают газеты, Гавана
19. Девушка у окна. Гавана
20. Мальчик. Гавана
21. Девушка отдыхает. Гавана
22. Женщина с маленьким ребенком в парикмахерской, Гавана
23. Женщина с ребенком, Гавана
24. Кубинские мальчики. Гавана
25. Пара в парке, Гавана
26. Пальма в Гаване
27. Вечер, рыбацкие лодки ждут своих хозяев
28. Лодочник, Гавана
29. Рыбак
30. Рыбацкие лодки
31. Продавец безалкогольных напитков. Гавана
32. Переполненный супермаркет в Гаване
33. Строитель. Строится Новая Гавана
34. Строится Новая Гавана