Гавана в 1993. Часть 1
12:13. 21 августа 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. Кубинцы пытаются сесть на переполненный автобус в Гаване
02. Пассажиры в переполненном автобусе 6 июля
03. Бензин настолько дорогой, что многие люди предпочитают ездить на велосипеде
04. Велосипедисты на улице
05. Дети в Гаване проходят мимо разрушенных испанских колониальных домов
06. Группа кубинских детей из начальной школы имени Владимира Ильича Ленина в Гаване в первый день занятий
07. Дети играют в бейсбол возле здания Капитолия
08. Кубинская семья отдыхает на набережной Малекон в Гаване
09. Набережная Малекон. Мальчик делает сальто в воздухе, ныряя в воду
10. Набережная Малекон. Дети отдыхают, ныряют и плавают в океане
11. Набережная Малекон. Свадьба на Харлеях
12. Дым из окна пассажирского поезда
13. Четверо солдат кубинской армии сидят на ступенях здания в Гаване
14. Мальчики перед входом в квартиру
15. Местные жители покупают основные продукты питания по карточкам в магазине с почти пустыми полками 7 июля
16. Мужчина у стойки
17. Неизвестная женщина выглядывает из двери 7 июля в старом квартале Гаваны
18. Плакат предупреждает американцев, что кубинцы их не боятся.
19. Кубинец курит сигару
20. Рабочие сигарной фабрики в Гаване
23. Силуэт статуи Максимо Гомеса
24. На узкой улице в Гаване
25. Конный фургон и велосипедист на улице Гаваны
26. Кубинская семья едет на старой американской машине в Гаване
27. Житель Гаваны на велосипеде китайского производства
28. Грозовые тучи катятся над Гаваной