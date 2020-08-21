Главная » История, Творчество

Гавана в 1993. Часть 1

12:13. 21 августа 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



01. Кубинцы пытаются сесть на переполненный автобус в Гаване


02. Пассажиры в переполненном автобусе 6 июля


03. Бензин настолько дорогой, что многие люди предпочитают ездить на велосипеде


04. Велосипедисты на улице


05. Дети в Гаване проходят мимо разрушенных испанских колониальных домов


06. Группа кубинских детей из начальной школы имени Владимира Ильича Ленина в Гаване в первый день занятий


07. Дети играют в бейсбол возле здания Капитолия


08. Кубинская семья отдыхает на набережной Малекон в Гаване


09. Набережная Малекон. Мальчик делает сальто в воздухе, ныряя в воду


10. Набережная Малекон. Дети отдыхают, ныряют и плавают в океане


11. Набережная Малекон. Свадьба на Харлеях


12. Дым из окна пассажирского поезда


13. Четверо солдат кубинской армии сидят на ступенях здания в Гаване


14. Мальчики перед входом в квартиру


15. Местные жители покупают основные продукты питания по карточкам в магазине с почти пустыми полками 7 июля


16. Мужчина у стойки


17. Неизвестная женщина выглядывает из двери 7 июля в старом квартале Гаваны


18. Плакат предупреждает американцев, что кубинцы их не боятся.


19. Кубинец курит сигару


20. Рабочие сигарной фабрики в Гаване






23. Силуэт статуи Максимо Гомеса


24. На узкой улице в Гаване


25. Конный фургон и велосипедист на улице Гаваны


26. Кубинская семья едет на старой американской машине в Гаване


27. Житель Гаваны на велосипеде китайского производства


28. Грозовые тучи катятся над Гаваной

Источник: https://humus.livejournal.com/7362408.html

Метки: история, куба, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... эксперта на строительстве ТЭС «Гавана», затем заканчивает Академию внешней ... Стиль представления данных очень часто напоминал слегка отредактированные материалы следственных...порт Санкт-Петербурга. Весьма частым посетителем Давидовича является некий ...
Древнерусский язык и Санскрит: кто чей Предок? Часть 2
..., она обнаружила, что многие часто употребляемые лексемы, ритуальная терминология, ...Кирилловский уезд Вологодской губ.)р. Гавяна (Устьсысольский уезд Вологодской губ.) ..., что Санскрит является составной частью Древнерусского языка. Список использованных ...
Scofield: Выбирая Х.Клинтон. Часть II
... действий (или бездействия) в этой части с Китаем(конец цитаты). К... Куба перестала быть наркотранзитным узлом, часть функций перешла к Венесуэле. http... возможность для очередного военного переворота. … Гавана отменила совместные китайско-кубинские военно...
Григорий Остер: От котёнка по имени Гав до каннибализма и инцеста
... к таким мультфильмам, как «Котенок Гав», «38 попугаев», «Обезьянки». По его... приставаний, наскоков с разных сторон частого дерганья за руки». Григорий Остер...
Меры по преодолению экономического кризиса – часть 1
... революцией, которая обесценивает значительную часть производственного и человеческого капитала, ... корабля «Мэн» в бухте Гаваны, которую США использовали как основание... цикла накопления капитала, значительная часть которого обесценивается, унося сбережения ...
1972. Путешествие по Кубе. Часть 3. Гибара
.... Санта-Клара1972. Путешествие по Кубе. Часть 2. Гавана1972. Путешествие по Кубе.... Часть 3. Сантьяго-де-Куба1972. Путешествие ...по Кубе. Часть 4. Камагуэй и окрестностиДевушки в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)