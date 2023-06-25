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Внешнеполитическое наступление Китая. Юрий Тавровский

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С какой целью Китай заходит в Среднюю Азию, и уведёт ли он её из под российского влияния? Почему Пекину выгодна война на Украине? Как США пытается стравить Москву и Пекин? Когда полыхнёт Тайвань, и будет ли большая китайско-американская война? Когда уйдёт Си Цзиньпин?

В студии китаевед, профессор Российского университета дружбы народов, член Президиума Евразийской академии телевидения и радио Юрий Тавровский. Ведущий – Сергей Харцызов.

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#ДеньТВ #сицзиньпин #Китай #Тайвань #средняяазия #Тавровский
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BZyDasoRLhI
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