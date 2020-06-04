Почему Китай вдруг заговорил о союзе с «несгибаемым русским народом»

Недавнее выступление министра иностранных дел Китая, члена Государственного совета страны Ван И, во время которого в адрес нашей страны прозвучали не просто слова поддержки и солидарности, а фактически призыв к совместным действиям по противостоянию «коллективному Западу», является более чем знаковым.

Надо признать, что до последнего времени Пекин, пусть и проявляя, как правило, солидарность с Москвой по основным пунктам «геополитической повестки», проводил, скорее, политику определенного дистанцирования от нашей страны. Нечто, напоминающее «плодотворное сотрудничество», происходило исключительно в тех случаях, когда большая выгода просматривалась для Поднебесной. Неужели ситуация изменилась? Давайте попробуем разобраться, что на самом деле может означать «дружеский порыв» Пекина, адресованный Москве.

Итоги Второй мировой войны или подготовка к Третьей?

Одним из ключевых моментов заявления, сделанного товарищем Ван И на пресс-конференции, состоявшейся во время 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва, является озвученная им готовность Пекина «вместе с Россией самым решительным образом отстаивать и защищать итоги Второй мировой войны», добиваться неукоснительного соблюдения устава ООН, а также «оказывать противодействие любым формам односторонности». Казалось бы – какое дело Поднебесной до предпринимаемых сегодня Западом попыток «переписать» историю, не только подвергнуть ревизии главную роль СССР в разгроме гитлеровской Германии и ее союзников, но и чуть ли не вообще вычеркнуть нашу страну из числа стран-победителей, приравняв к агрессорам и виновникам войны? Очень даже есть дело…

В Пекине, в отличие от стран Восточной Европы, освобожденных ценой колоссальных жертв советских воинов, а затем бывших нашими «союзниками» по Организации Варшавского договора, прекрасно помнят о том, кем была разгромлена Квантунская армия Японии, оккупировавшая Китай и уничтожившая миллионы его мирных жителей. Прекрасно понимают, что без помощи СССР (в том числе и военной, продолжавшейся фактически с 1937 по 1949 год) страна не обрела бы независимости и уж точно не вошла бы в число победителей во Второй мировой войне, не заняла бы почетное место в постоянном составе Совета безопасности ООН. Кстати говоря, далеко не все знают о том, что до 1971 года Поднебесную в этой организации представляла не КНР, а так называемая «Китайская Республика» – осколок Гоминьдана, известный сегодня под именем Тайвань. Того самого, который товарищ Ван И в своем выступлении назвал исконно китайской территорией, стремление к воссоединению с которой «не удастся обуздать ни одной силе».

Предупреждения эти адресованы вполне конкретному государству – Соединенным Штатам. Ван И предостерегает их от «перехода опасной черты», хотя всем и каждому сегодня видно – в Вашингтоне, «закусив удила», твердо намерены перейти все возможные черты, границы и пресловутые «красные линии» в своем рвении «поставить на место» Пекин. Глава китайской дипломатии говорит прямо: «государство, не видящее разницы между правдой и ложью, не может занимать в мире достойное место». Выставляемые сегодня обезумевшими американцами против его страны иски «за пандемию» он называет «провокацией», организаторы которой «останутся на бобах» и «пожнут позор на свою голову». Можно не сомневаться – это в полной мере относится к аналогичным требованиям, звучащим из Белого Дома и Госдепа США. Ни платить «за распространение COVID-19», ни тем более расплачиваться за это, Китай не намерен ни в малейшей мере.

Не так давно практически все мировые СМИ обошел «тайный доклад китайской разведки», якобы адресованный руководству партии и правительства, авторы которого настоятельно советуют лидерам страны готовиться к вооруженному противостоянию. В первую очередь, с США и их союзниками. Насколько документ подлинный – сказать трудно. Однако, что весьма характерно, МИД Поднебесной в ответ на многочисленные обращения и запросы достоверность данной информации не подтвердил, но и открещиваться от нее, как это обычно принято в подобных случаях, тоже не стал. Из чего можно сделать практически однозначный вывод – в данном случае имеем хорошо продуманный и санкционированный «вброс», по сути дела являющийся тем самым пресловутым «последним китайским предупреждением» США, в самом что ни на есть буквальном смысле. Пекин вовсе не рвется воевать. Однако и не остановится перед применением силы для защиты своих интересов в случае крайней необходимости.

«Нерушимая крепость» против США?

Надо отдать должное китайским товарищам – несмотря на звучавшие чуть ли не с первых дней пандемии из Вашингтона огульные и оскорбительные обвинения в свой адрес, они до последнего старались вернуть отношения между двумя странами в мирное и спокойное русло. Недаром же Ван И выражает надежду на то, что путь «конструктивного сосуществования между США и Китаем будет найден», несмотря на разделяющие их различия и противоречия. Пекин еще недавно всеми силами демонстрировал готовность соблюдать контуры достигнутого в конце 2019 года «торгового соглашения» с американцами, более того – расширять их. В Поднебесной говорили о готовности снимать санкции, наращивать закупки американских товаров… Что США делают в ответ?

20 мая Офис контроля за иностранными активами США (OFAC) заявляет о введении санкций против китайских компаний «за сотрудничество с Ираном», 23 мая тамошнее Министерство торговли публикует очередной санкционный список из 33 китайских компаний, на которые ограничения накладываются в связи с «притеснением уйгуров» и «сотрудничеством с НОАК». Буквально вчера Белый дом публикует документ, в котором говорится о намерении «пересмотреть государственную стратегию в отношении Пекина» – разумеется, в сторону резкого ее ужесточения в связи со «злонамеренными действиями и политикой Компартии Китая». Госсекретарь Майк Помпео снова сыплет заявлениями по поводу Гонконга, где китайские власти твердо решили окончательно навести порядок и вещает об «утрате им автономии». Дональд Трамп и вовсе раз за разом говорит о твердом намерении «разорвать все отношения» с Поднебесной. Дело и вправду пахнет войной, господа! Крайне маловероятно, чтобы из противостояния, достигшего такого уровня накала, две мировых державы вышли с улыбками лидеров, под щелканье вспышек фотокамер и шорох перьев, ставящих подписи под очередной «мировой».

Китаю в такой ситуации и вправду нужны союзники, причем вполне определенного рода. Недаром же в своем выступлении Ван И говорит о «несгибаемом русском народе», который «победив под мудрым руководством президента Путина эпидемию коронавируса, выйдет из нее еще более окрепшим»! Как заговорил-то! И лидера нашего славословит на уровне собственного Председателя… Ой, неспроста это. С такими дифирамбами превозносят именно что потенциальных военных соратников. Да что гадать, если товарищ Ван И совершенно прямо и без всяких обиняков заявляет: «Сплотившись плечом к плечу, Китай и Россия смогут полностью гарантировать мир и стабильность на планете, надежно защитив международную справедливость!» Россию недвусмысленно призывают к «новому уровню стратегического взаимодействия», который позволит двум странам «сплотиться в нерушимую крепость» перед лицом «политического вируса», исходящего сегодня из США. И вовсе не стоит считать это лишь громкими декларациями, декорированными присущими восточной дипломатии красивостями. Не будем забывать – речь мы ведем о Китайской Народной республике со всей присущей ей спецификой. Тамошние министры иностранных дел, в отличие от украинских или прибалтийских полоумных «деятелей» того же ранга, не брякают на публику что в голову взбредет. Они доводят до сведения мировой общественности тщательно выверенную и четко согласованную с самым высшим руководством внешнеполитическую «линию», которой страна твердо намерена придерживаться.

В чем перспектива для России?

Не будем торопиться с явно преждевременными на настоящий момент выводами и прогнозами. Лучше рассмотрим некоторые факты, имеющие к нашей теме самое прямое отношение. Еще дней десять назад мировые трейдеры пришли к выводу – потребление нефти в Китае вернулось, практически, на «докоронавирусный» уровень, составив 13 миллионов баррелей в сутки. Более того, по оценкам аналитического центра China National Petroleum Corporation (CNPC) импорт «черного золота» в страну в нынешнем году не упадет, а возрастет, пусть и всего на 2%. Также на 3% (до 313 с половиной миллиардов кубометров) вырастет и потребление природного газа. И что? Отдать это все Саудовской Аравии, Катару, или тем же американцам?! США, между прочим, нацелились на энергетический рынок Поднебесной более, чем конкретно – недаром же тамошняя Exxon Mobil готова вбухать 10 миллиардов долларов в возведение в Хуэйчжоу нефтехимического комплекса. Вроде бы, уже даже стройку начали… Да от мертвого осла им уши, а не колоссальный китайский рынок – с его объемом и перспективами! Нам это все самим до зарезу нужно! Уж если тамошние товарищи намерены строить «нерушимую крепость» все-таки с нами, а не с американцами, то есть основания надеяться, что в области энергетического сотрудничества это найдет свое конкретное отражение. В виде того хотя бы, что оно станет более взаимовыгодным и менее односторонним. Впрочем, это, можно сказать, частности. Не так давно официальные представители ОПЕК озвучили новость, которую вполне можно считать сенсационной: между Генеральным секретарем этой организации Мохаммедом Баркиндо и главой Национального энергетического ведомства Китая Джаном Джанхуа состоялись переговоры, в ходе которых Пекин прямо заявил о своем намерении навести порядок на мировых нефтяных рынках!

Нет, конечно же, товарищ Джанхуа говорил с Баркиндо о перспективах сотрудничества с ОПЕК «для стабилизации мировой нефтяной отрасли и обеспечения глобальной энергетической безопасности». Однако даже известному колючему зверьку понятно, что это означает на самом деле. Пекину осточертели «войны» и кризисы на критически важном для него рынке, а также стремления некоторых особо горячих парней устраивать «большие переделы». Китаю нужна стабильность и предсказуемость в энергетических поставках. И, можете не сомневаться – он своего добьется. Вопрос только в том, будет ли при этом Россия рассматриваться в качестве союзника, чьи интересы необходимо учитывать, или же нет. Что нам выгоднее? «На наших глазах происходит конец американской системы и наступление Азиатского века, в котором все большую роль будет играть Китай» – эти слова принадлежат ни в коем случае не товарищу Ван И, а представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Сделав это признание публично и открыто, высокопоставленный евробюрократ, по сути дела, лишь констатировал совершенно очевидный факт, с которым «коллективный Запад» поделать уже ничего не может при всем желании. Однако для него существует воистину страшный сон: союз Москвы и Пекина. На протяжении последнего времени эту тему от всей души смаковали многие известные американские СМИ, такие, как The Hill, The Diplomat, Foreign Policy и прочие, вовсю транслирующие кошмарные предчувствия того, что «отношения Китая и Москвы значительно углубятся» на фоне пандемии и это будет иметь «глобальные последствия для всего мира», в котором они «хотят установить новый международный порядок, устранив доминирование США». Что ж… Быть по сему!

Александр Неукропный

Источник: http://voicesevas.ru/news/52205-pochemu-kitay-vdrug-zagovoril-o-soyuze-s-nesgibaemym-russkim-narodom.html