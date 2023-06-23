Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Анна Ахматова. Стихотворения. Читает Инна Чурикова (1983)

24 0

Анна Ахматова. Стихотворения. Читает Инна Чурикова

"Вот она, плодоносная осень!.."; "При непосылке поэмы"; "Трилистник московский"; "Приморский сонет"; "Летний сад"; "Из восточной тетради" ("В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…"); "Мартовская элегия"; "Эхо"; "Античная страничка"; "Родная земля"; "Комаровские наброски"; "Земля хотя и не родная…".

#АннаАхматова #Стихотворения #ЧитаетИннаЧурикова #ИннаЧурикова
Исполнители: Чурикова Инна
Год производства: 1983 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4eV8aEC6LZ4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ахматова Анна Андреевна - Стихотворения (читает И.Чурикова, 1983)
Ярослав Смеляков: «На синих небесных страницах…»
Образцовая валькирия товарища Сталина
Как русские дали миру свет, изобрели танк и открыли Америку

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru