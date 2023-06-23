Анна Ахматова. Стихотворения. Читает Инна Чурикова (1983)
Анна Ахматова. Стихотворения. Читает Инна Чурикова
"Вот она, плодоносная осень!.."; "При непосылке поэмы"; "Трилистник московский"; "Приморский сонет"; "Летний сад"; "Из восточной тетради" ("В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…"); "Мартовская элегия"; "Эхо"; "Античная страничка"; "Родная земля"; "Комаровские наброски"; "Земля хотя и не родная…".
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Исполнители: Чурикова Инна
Год производства: 1983