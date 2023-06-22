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О любителях подводного экстрима

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О любителях подводного экстрима

Эта история поражает: батискаф, который отправился к утонувшему «Титанику», утонул сам. Стоила поездка сотни тысяч долларов.

Однако развлечение оказалось опасным. 18 июня с радаров исчез батискаф, на борту были пятеро человек. Пропавшую подлодку сейчас ищут команды спасателей нескольких стран.

Вот кто находится на борту батискафа сейчас:

бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг — троекратный фигурант Книги рекордов Гиннесса; ему принадлежит мировой рекорд по скорости облета Земли, погружался на дно Марианской впадины и летал в космос на корабле New Shepard; бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман — члены одной из самых богатых семей Пакистана;
Поль-Анри Наржоле — французский исследователь, пилот;
Стоктон Раш — генеральный директор OceanGate.

Что удалось узнать за это время:

- батискаф сделан в гараже
- не проходил тестирование у специализированных компаний
- установлено стекло, не предназначенное для погружений на глубину в 4 км
- компания OceanGate игнорировала предупреждения о опасности бочки батискафа от инженера, и даже уволила его
- они не нанимали белых мужчин ради инклюзивности
- специализированные компании просили не использовать батискаф
- батискаф управляется геймпадом Logitech F710
- у батискафа иллюминатор находится в гальюне, закрытым шторкой от остальной части помещения
- у батискафа напрочь отсутствует внешнее освещение
- у батискафа присутствует сомнительная система экстренного всплытия, в виде двух наковален на корпусе
- система управления батискафон представлена в виде 4-х двигателей. Два на движение вверх и два на движение вниз
- система стабилизации горизонтального движения просто отсутствует
- внешняя проводка сделана на отъебись, и весит хвостами по поверхности батискафа

Кислород у долбоебов заканчивается уже утром.

Получается, миллиардеры рисковали жизнью (и, скорее всего, погибли) только для того, чтобы иметь возможность посмотреть на обломки Титаника сквозь мутную воду, через окно размером с тарелку, зависнув головой над унитазом.

https://t.me/karga4/343292 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8440117.html
Метки: идиоты, технологии
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