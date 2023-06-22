Газа не будет: Германия готовится к остановке украинской ГТС
Газа не будет: Германия готовится к остановке украинской ГТС. Геоэнергетика Инфо
Вице-канцлер Германии сообщил о крахе немецкой промышленности. Германия готовится к остановке украинской ГТС. Берлин стал подозрительно рано готовиться к газовому коллапсу. Роберт Хабек заявил о возможном крахе промышленности Германии ввиду сокращения транзита российского газа. Германия может сильно пострадать от дальнейшего сокращения экспорт российского газа. Германия не имеет бюджетных средств для дальнейшего субсидирования немецкой промышленности
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#новости #газ #германия #политика #новостисегодня #энергетика #санкции #марцинкевич