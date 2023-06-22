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Газа не будет: Германия готовится к остановке украинской ГТС

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Газа не будет: Германия готовится к остановке украинской ГТС. Геоэнергетика Инфо
Вице-канцлер Германии сообщил о крахе немецкой промышленности. Германия готовится к остановке украинской ГТС. Берлин стал подозрительно рано готовиться к газовому коллапсу. Роберт Хабек заявил о возможном крахе промышленности Германии ввиду сокращения транзита российского газа. Германия может сильно пострадать от дальнейшего сокращения экспорт российского газа. Германия не имеет бюджетных средств для дальнейшего субсидирования немецкой промышленности

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1PO5HrgZ1-4
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