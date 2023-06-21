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Характерная часть конфликта

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США считают гибель украинцев в ходе контрнаступления характерной частью конфликта,
о которой Вашингтон знал и принимал в расчет. (с) Пентагон

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8437250.html
Метки: война на украине, США, трупозаваливание, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11079 8443
    чужой три часа назад

      Выбор всегда есть. Можно принять смерть в тюрьме за отклонение от воинского долга. А там Зеленский сбежит, работать будет некому, и из тюрьмы выпустят.
      Лучше быть псаки в белом доме

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