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Валерий Синельников. Почему важно прошлое для каждого человека?

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Онлайн-семинар «Перепросмотр и стирание личной истории» https://clck.ru/34iwoY
Книга “”Психоэнергетическое айкидо”” на Озоне: https://ozon.ru/t/QYazZ7p
Книга “”Психоэнергетическое айкидо”” на Вайлдберризе: https://clck.ru/33HFMt

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Книга “”Предназначение”” на Озоне: https://ozon.ru/t/V6e5yEb
Книга “”Предназначение”” на Вайлдберризе: https://clck.ru/34h47p
✅ Официальный сайт https://clck.ru/XDeR4
►Телеграмм канал https://t.me/SinelnikovChanel

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Как работать со своим родовым деревом https://youtu.be/jZG2mFkPsH0
За что просить прощение у своих родителей? https://youtu.be/Hj5K3ele8gg

‍ Немного обо мне:
Я Синельников Валерий — доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, преподаватель йоги, академик Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, основатель Школы Здоровья и Радости и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».
Мои книги популярны не только в России. Они изданы на двадцати одном языке и с 1999 года пользуются неизменным спросом читателей в разных странах мира. Суммарный тираж книг более 15 млн экземпляров.
Первая книга «Возлюби болезнь свою» была издана в 1999 году и явилась результатом научной работы, которую я начал ещё, будучи студентом медицинского университета.
На этом канале я делюсь мыслями, опытом и знаниями на благо всех живых существ!
Здравия Вам!!!

#психология #причиныболезни #психотерапевт #психосоматика #силаслова #подсознание #подсознаниеможетвсе #силаподсознания
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M2cT7gO0U8k
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