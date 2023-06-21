Саудовская Аравия пошла на разрыв Нефтяных Отношений с США
Саудовская Аравия готова разорвать отношения с США. Нефть всему виной. Геоэнергетика Инфо
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Саудовская Аравия пошла на разрыв отношений с США. Наследный принц Саудовской Аравии готов к разрыву энергетической связи с США. Саудовская Аравия лишила американскую валюту статуса нефтедоллара. США теряют влияние на Ближнем Востоке
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