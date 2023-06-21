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Последствия уничтожения Каховской ГЭС

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Последствия уничтожения Каховского водохранилища и Каховской ГЭС.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8438592.html
Метки: война на украине, днепр, каховка, Россия, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17112 15952
    KT 31 мин. назад

      Что сделано,то сделано,однако жизнь продолжается и нужно минимизировать последствия,однако никто ничего не делает,всем плевать.

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