КУПАЛА. Когда побеждает свет
Гриф(Григорий Грибов), Светлада и Елена Удалова.
Празднование Купалы – это совместное обращение к древним славянским знаниям через связь со своими Богами.
В давние времена наши рода были разъединены. И внутри каждого рода произошло разделение. Постепенно мы утратили истинные знания о Мироздании, солнечной системе Ярилы‑Солнца, о Человеке и его прошлом, о взаимодействии его с Землёй, о влиянии вселенско‑галактических процессов на развитие Человека и Человечества.
Сегодня мы расскажем то немногое об этом празднике, что необходимо знать каждому человеку, интересующемуся традициями Предков.
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#купала #праздникиславян #мироздание #солнцестояние
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