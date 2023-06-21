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КУПАЛА. Когда побеждает свет

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Гриф(Григорий Грибов), Светлада и Елена Удалова.
Празднование Купалы – это совместное обращение к древним славянским знаниям через связь со своими Богами.

В давние времена наши рода были разъединены. И внутри каждого рода произошло разделение. Постепенно мы утратили истинные знания о Мироздании, солнечной системе Ярилы‑Солнца, о Человеке и его прошлом, о взаимодействии его с Землёй, о влиянии вселенско‑галактических процессов на развитие Человека и Человечества.

Сегодня мы расскажем то немногое об этом празднике, что необходимо знать каждому человеку, интересующемуся традициями Предков.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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#купала #праздникиславян #мироздание #солнцестояние
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dOt2KfypDjc
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