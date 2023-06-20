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“Бахмут”

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Премьера большого документального фильма Наданы Фридрихсон "Бахмут" посвященного штурму Артемовска и роли ЧВК "Вагнер".
Главная ценность фильма. интервью с бойцами и командирами "Вагнера", в том числе и с "Ратибором", который нечасто дает интервью.



Аннотация:

"Музыканты" прошли путь от Новоалександровки до Бахмута за 428 дней и отбили город у ВСУ.

Каким был самый первый бой Ратибора?
Что больше всего запомнилось Механу?
Что из своего африканского опыта «музыканты» использовали в СВО?
С чем они столкнулись в Попасной и Соледаре?
И в какие приметы войны они верят.

Да, у них контракт с Родиной, но подписывали его люди.

PS. На фронт "Вагнер" возвращается 5 августа.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8437097.html
Метки: артемовск, Видео, военкоры, война на украине, вс рф, всу, герои, ДНР, донбасс, история, пригожин, чвк вагнер
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