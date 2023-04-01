Про атмосферу Бахмута
Про атмосферу Бахмута
Атмосфера в Бахмуте не похожа ни на что другое. Испарения земли смешиваются с пороховыми газами, запахом солярки и бинтов, пропитанных кровью и весь этот адский букет бьёт прямо в мозг. Порою становится дурно, но это, скорее, последствия спринтерских бросков, которыми приходится перемещаться в этом негостеприимном месте.
Но больше всего меня поразило то принятие смерти, которое приходит после 5 дней непрерывного пребывания на передовой. Смерть здесь окутывает тебя со всех сторон и со временем образует комфортный кокон, защищающий твоё сознание от перегрузки. Трупы здесь повсюду. Вот вытаскивают своего двухсотого на руках похоронная команда. Но стоит завернуть за угол и здесь уже лежат трое украинцев, накрытых прямым попаданием. Их трупы становятся своеобразными ориентирами. Не раз слышал фразы типа: "Дойдёшь до того пи**ра без ног, и уходи от него налево, а там 300 метров и будешь у меня". " Пи**ры – это международный слэнг СВО. И мы и они называем так друг друга. Ну и как после этого не называть все происходящее гражданской войной?
Штурмовики, работающие в Бахмуте давно приняли для себя возможность задвухсотиться в следующем накате (штурме). Гибель или ранение новых друзей уже не принимается близко к сердцу. Эту информацию прячут в глубины сознания и просто идут дальше. Пропитавшись атмосферой Бахмута я понял, что только в таком состоянии солдат превращается в штурмовика. Прочие бойцы стараются выжить, а здесь хотят победить. Это абсолютно разные мотивации, но понять это можно только на передовой после нескольких штурмов. Страха нет и не будет. Если испугался – ты труп. Так говорят и думают в Бахмуте, и эта аксиома работает.
(с) Александр Харченко
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