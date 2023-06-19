Наше будущее зависит от наших дел.Народ, в большинстве своём, уже не ожидает новую идеологию. Большинство ждёт изменений своей жизни в лучшую (для них) сторону. Хлеба, зрелищ, достатка и благодати. Чтобы поменьше работать, побольше отдыхать и веселиться. А если ещё и удастся взобраться на руководящее кресло, то жизнь «ваще» будет в шоколаде. Многих страждущих абсолютно не интересует кто это для них сделает. Главное, чтобы было и как можно скорее.Это не удивительно, поскольку очень долго в наших родах уничтожали лучших, а родовые культурные основы заменяли чужеродными. Вот почему сегодня мы имеем явный перевес потребительской массы, состоящей их индивидуалистов.Такие люди не способны «смотреть далее своего носа», понимать круговорот причинно-следственных связей и возврат неприятностей «на свою голову» из-за глупостей и гадостей, совершённых ранее людям и обществу.Для этой группы идеи интересны лишь в том случае, если в них показаны направления движения и простые действия, которые принесут ощутимую, плотскую пользу здесь и сейчас. В лучшем случае на ближайшее время, и, желательно, на сытый желудок. В состоянии сытости им хочется, послушать про то, как «космические корабли красиво бороздят просторы Большого театра» …Однако, чаще всего происходит всё наоборот. Народ опускают до нищеты через войны, голод, холод и бытовые проблемы…О таком отношении общественного большинства предупреждает Славяно-Русская ВАРНАвость. Как с этим быть, чтобы не навредить всем членам общества подробно рассказывается в нашей родовой культуре.Всё это требуется учитывать прежде, чем что-то предлагать или делать.Вторая группа людей способна улавливать полезные и выгодные идеи не только для их тел, но и для малого общества. Они сразу улавливают возможную выгоду и способны организовать представителей первой группы. Однако, помимо идей и целей им требуется понимание точных действий в деловых последовательностях.Сегодня, такие люди заняты бизнесом. Они отравлены представлениями заработка денежного блага, а потому играют на стороне паразитов, разрушая всё с чем соприкасаются в конкуренции с такими же, как и они бизнесменами.Посему им требуется рассказать на примерах ущербность их дел, приводящих…Продолжение смотрите в этом видео.Быть ДОБРУ!#Нашебудущее #ЕдинениеРуси #алексейорлов—————————————-ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/—————————————-«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!—————————————-МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:http://slavradio.orghttps://vk.com/slavradio_orghttps://ok.ru/slavradiohttps://t.me/SlavRadio_orghttps://zen.yandex.ru/slavradio_orghttps://bastyon.com/slavradio?ref=PNoR5LNLAZP3VGiNcK2wn4xxAFT6yQAMqjhttps://rutube.ru/channel/23938023/—————————————-Сделаем вместе Мир лучше!—————————————-Внимание!Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.