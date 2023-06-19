Блокчейн и смарт-контракт как свобода от государства: миф или реальность?
Ликбез от Кибердеда. Андрей Масалович и ИТ-эксперт Валентин Каськов объясняют механизмы работы блокчейна и смарт-контрактов, а также разбирают устоявшиеся мифы новых технологий.
ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology
Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point
Вконтакте «Точка сборки» — https://vk.com/point_assemblage
Rutube «Точка сборки» — https://rutube.ru/channel/30805971/
#АндрейМасалович #ВалентинКаськов #ТочкаСборки