Товарное производство и пути его преодоления. Часть 1 // Алексей Сафронов. План А
Вопрос о наличии товарно-денежных отношений в советской экономике был любимой темой советских политэкономов: они исписали тонны бумаги, но их рассуждения дают до обидного мало для понимания неудач позднесоветских экономических реформ. Между тем, этот вопрос лежит в основе если не всех, то многих проблем советской экономики, как прошлой, так, вероятно, и будущей. Поэтому мы попробуем взглянуть на него не как на историю, а как на актуальную проблему, требующую современных решений.
Рекомендуемая литература:
Ивлев В.М. – Куда мы идем 1990 https://disk.yandex.ru/i/ZV3s08McyImXgg
Хессин Н.В. – В.И. Ленин о сущности и основных признаках товарного производства 1968 https://disk.yandex.ru/i/uDMDau4fItfnNg
Ильенков Э.В. – [Ответ Я.А.Кронроду («Капитал» К.Маркса и проблема стоимости)] // в книге Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении. Москва, 1997, с. 414-425 https://disk.yandex.ru/i/KNtAyo1qMfkFLA
Климентов Г.А. – Вопросы методологии измерения производительности и интенсивности труда. 1972. Относящиеся к теме примеры на стр. 131-137 и 148-151 https://disk.yandex.ru/i/9QsffmQ0RNGMtA
Барановский А.И. – Конечные результаты. Планирование и оценка. 1985 https://disk.yandex.ru/d/_YwoSkmpcuPrGA
Рубин Ю.Б. – Противозатратный хозяйственный механизм. 1989 https://disk.yandex.ru/i/h6REtj6XQKNENg
Товарно-денежные отношения при социализме. 1973 https://disk.yandex.ru/d/YEu8EuvaqCvhcA
Раздорский Г.И. – Товарный характер социалистического производства. 1967 https://disk.yandex.ru/d/FSWrBuFm7ai3tg
Дальше книги для тех, кто хочет основательно погрузиться в советские споры о товарно-денежных отношениях при социализме:
Валовой Д.В. – Экономика. Взгляды разных лет. 1989 https://disk.yandex.ru/d/3QVy_tO3ufBJ5g
Лапидус И., Островитянов К. – Политическая экономия в связи с теорией советского хозяйства https://disk.yandex.ru/i/IK_aOZMj3aE3xE
Кащенко А.И. – Непосредственно-общественный продукт в условиях развитого социализма. 1981 https://disk.yandex.ru/d/kz_pYsqcEvnymg
Кащенко А.И. (ред.) – Преодоление экономической обособленности предприятий. Сборник статей. 1986 https://disk.yandex.ru/d/Ruot1ObSqR02yg
Кащенко А.И. – Общественная форма продукта при социализме https://disk.yandex.ru/i/cSFL4ELy2FFbfQ
Кронрод Я.А. (ред.) – Закон стоимости и его использование в народном хозяйстве СССР. 1959 https://disk.yandex.ru/d/KtscCI_S41lmGg
Цаголов Н.А. (ред.) – Закон стоимости и его роль при социализме. 1959 https://disk.yandex.ru/i/-JSOy1xYzq2ki
Кузнецова Т.Е. (сост.) – Экономическая теория. Феномен Я. А. Кронрода. К 100-летию со дня рождения https://disk.yandex.ru/d/nIqIBxCZLkAzZQ
Судьба ученого и трагедия науки (к 80-летию со дня рождения Я.А. Кронрода). 1992 https://disk.yandex.ru/i/34Ui4DxIydJDCw
Кронрод Я.А. – Законы политической экономии социализма. 1966 https://disk.yandex.ru/d/lxSz6vlXCczSPQ
Кронрод Я.А. – Закон стоимости и социалистическая экономика. 1970 https://disk.yandex.ru/d/fOafmQMrBJE4ng
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