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Наступление ВСУ: о чëм молчит ЦИПсО

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=chevXgEcFmY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 662 638
    Сан Саныч час назад

      “…Упыря наконец вычеркнут из истории…” Это про Ельцина.

      Что значит – вычеркнут? Перевернут страницу? Нет, нужно помнить всё, что он натворил.

      …А то я 12 июня задавал вопрос – что случилось в этот день в 1990-м году, в честь чего праздник? Никто не ответил. Одни стесняются сказать, другие на самом деле не знают. “Вычеркнули”, “Перевернули страницу”.

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