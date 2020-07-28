Сводки от ополчения Новороссии 28 июля 2020

Идейный неонацист-боевик Юрий Копанишин (на фото), уже несколько лет уничтожающий Донбасс в зоне «АТО», на своей страничке в социальной сети рвет волосы по поводу наступившего в регионе перемирия.

Представляется, что его экспрессивно выраженное мнение позволяет сделать однозначный вывод о тех, кого на Украине называют «партией войны», поэтому мы приводим его без каких-либо купюр, кроме замены на звездочки матерной лексики.

«Вчера прибыли „проверяющие из ООС“ для контроля „шоб мы не стрельнули, не дай Боже“. Сами тоже не в восторге, бо выдернули из теплых кабинетов в поля кормить клопов.

Беспилотник, подаренный волонтерами, спрятал подальше от греха, РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы — прим РВ) теперь не за нас.

Здесь много вернувшихся мобиков (мобилизованных — прим. РВ), в том числе с Донбасса. Пришли не просто за баблом, пришли, чтобы обрести смысл всего того, через что прошли в 2014, 2015, 2016… „Сепары должны страдать!“. Страдать, потому что они пришли на нашу землю и не должны чувствовать себя здесь сыто и спокойно. Даже в условиях затяжной позиционной войны.

Походу, страдать должны мы. Так решил Зеля. Моральный дух — депрессия п***.

Запретили открывать огонь. Все лёжки и секреты в „серяке“ (т. н. серой зоне — прим. РВ) брошены. Теперь ночью в теплик (тепловизор — прим. РВ) разглядев группу тел, двигающуюся в направлении наших позиций, мы сцепив зубы, молча проводим их взглядом. И будем ждать, когда и на какой из позиций задвухсотят кого-то из наших. Раньше, если кто-то из наших выходил в „серяк“ (с БРкой или без неё) знали — ни дай бо шо, если не группа огневой поддержки, то пехота прикроет. Потом кого-то в*** (накажут — прим РВ), но прикроют всеми доступными огневыми средствами.

Матерые снайперюги потеряны — с завтрашнего дня они безработные. Отдельные разведбаты, снайпера и армейская спецура становятся бесполезными формированиями… Их навыки и умения теперь не нужны. Отдельные спецподразделения „технічних засобів розвідки“ (наши беспилотники с уникальным оборудованием и возможностями) — туда же. Хз куда их теперь — они не нужны…

Это предательство. ЗРАДА, ***** мать, что ни на есть зрадная! Всё, о чем п**** (говорили — прим. РВ) из всех утюгов и чайников все 5 лет при х*** Порохе, произошло именно сейчас.

Донбасс слили. Паспортизация в ОРДЛО идет полным ходом, граница с балалайками открыта, украинский язык запрещен. Год-два и территория будет потеряна безвозвратно. Ещё три-пять максимум, по телеку покажут “Сватов”, Голобородьку, луцких террористов и желудки забудут всех потерянных в этой войне. Цвет нации — Рыбак, Миф, мальчишка Север, чета волонтеров из Луганска, расстрелянных за то, что подкармливали наших на блокпостах и всех тех, кто на той стороне ждал и верил в возвращение Украины — всех забудут и на всех забьют.

Здобулы, б***!»

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