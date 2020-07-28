Сводки от ополчения Новороссии 28 июля 2020
- 08:00 «Донбас слили!» — «псы войны» в шоке от происходящего на передовой.
- 04:30 Жуткие дни: битва за Шахтёрск — отбитое наступление ВСУ (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:00 Армия ЛНР перешла в новый режим и предупредила противника (ВИДЕО).
- 02:30 Преступление украинской армии: жители ДНР несколько суток находились на грани гуманитарной катастрофы.
«Донбас слили!» — «псы войны» в шоке от происходящего на передовой
Идейный неонацист-боевик Юрий Копанишин (на фото), уже несколько лет уничтожающий Донбасс в зоне «АТО», на своей страничке в социальной сети рвет волосы по поводу наступившего в регионе перемирия.
Представляется, что его экспрессивно выраженное мнение позволяет сделать однозначный вывод о тех, кого на Украине называют «партией войны», поэтому мы приводим его без каких-либо купюр, кроме замены на звездочки матерной лексики.
«Вчера прибыли „проверяющие из ООС“ для контроля „шоб мы не стрельнули, не дай Боже“. Сами тоже не в восторге, бо выдернули из теплых кабинетов в поля кормить клопов.
Беспилотник, подаренный волонтерами, спрятал подальше от греха, РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы — прим РВ) теперь не за нас.
Здесь много вернувшихся мобиков (мобилизованных — прим. РВ), в том числе с Донбасса. Пришли не просто за баблом, пришли, чтобы обрести смысл всего того, через что прошли в 2014, 2015, 2016… „Сепары должны страдать!“. Страдать, потому что они пришли на нашу землю и не должны чувствовать себя здесь сыто и спокойно. Даже в условиях затяжной позиционной войны.
Походу, страдать должны мы. Так решил Зеля. Моральный дух — депрессия п***.
Запретили открывать огонь. Все лёжки и секреты в „серяке“ (т. н. серой зоне — прим. РВ) брошены. Теперь ночью в теплик (тепловизор — прим. РВ) разглядев группу тел, двигающуюся в направлении наших позиций, мы сцепив зубы, молча проводим их взглядом. И будем ждать, когда и на какой из позиций задвухсотят кого-то из наших. Раньше, если кто-то из наших выходил в „серяк“ (с БРкой или без неё) знали — ни дай бо шо, если не группа огневой поддержки, то пехота прикроет. Потом кого-то в*** (накажут — прим РВ), но прикроют всеми доступными огневыми средствами.
Матерые снайперюги потеряны — с завтрашнего дня они безработные. Отдельные разведбаты, снайпера и армейская спецура становятся бесполезными формированиями… Их навыки и умения теперь не нужны. Отдельные спецподразделения „технічних засобів розвідки“ (наши беспилотники с уникальным оборудованием и возможностями) — туда же. Хз куда их теперь — они не нужны…
Это предательство. ЗРАДА, ***** мать, что ни на есть зрадная! Всё, о чем п**** (говорили — прим. РВ) из всех утюгов и чайников все 5 лет при х*** Порохе, произошло именно сейчас.
Донбасс слили. Паспортизация в ОРДЛО идет полным ходом, граница с балалайками открыта, украинский язык запрещен. Год-два и территория будет потеряна безвозвратно. Ещё три-пять максимум, по телеку покажут “Сватов”, Голобородьку, луцких террористов и желудки забудут всех потерянных в этой войне. Цвет нации — Рыбак, Миф, мальчишка Север, чета волонтеров из Луганска, расстрелянных за то, что подкармливали наших на блокпостах и всех тех, кто на той стороне ждал и верил в возвращение Украины — всех забудут и на всех забьют.
Здобулы, б***!»
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Жуткие дни: битва за Шахтёрск — отбитое наступление ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
«Сегодня, 27 июля, в Донбассе ожесточенные бои идут в г. Шахтёрске», — гласили сводки шестилетней давности.
От участника боевых действий в обороне Шахтёрска очень тяжело добиться фееричных рассказов или какой-то напыщенной гордости за ранее совершенные им героические действия. Однако несколько джентльменов удостоили меня рассказом о преступлениях Украины, совершенных на нашей территории ранее.
Один молодой человек, пожелавший остаться анонимным, начал и закончил свой рассказ достаточно быстро: «На БМП поехал отбивать блокпост, начался бой, получил ранение».
Однако уже по ходу разговора, расслабившись и приняв за своего, он рассказал, что был в пехоте и в тот день ехал отбивать 20-й блокпост, однако во время движения бронемашины противник открыл огонь из АГС-17, СПГ и минометов разнообразных калибров.
«Наше подразделение на Кирова стояло на 20-м блокпосту, а когда нам сообщили о том, что укры уже здесь, то всех ополченцев разбили на три группы».
Первая группа осталась отбивать 20-й блокпост, вторая уехала на защиту 12-го района, а третья держала оборону в районе населенного пункта Сердитое.
Вспоминая свои первые боестолкновения, парни с грустью в голосе начинают говорить о погибших и раненых: «Елисей, Белый, Кот, одному парню раздробило голень… даже не помним позывной уже».
«А вообще, неразбериха была жуткая. Тут же подразделений была тьма — “Кальмиус”, группа Корсара и донецкие ребята. Я как-то подхожу к блокпосту новому и не знаю кто там, ну смотрю, не стреляют, я и иду», — говорит он.
Напомню, что военнослужащие Украины хотели взять город Шахтёрск в кольцо, чтобы перекрыть каналы сообщения со столицей Республики, подавить сопротивление ополченцев и чинить очередные преступления против — на то время — ещё своих граждан. Поэтому один из участников разговора в 2014 году был вынужден осуществлять со своим подразделением прорыв в районе Торез — Шахтёрск.
Стоит отметить, что присутствующие на сегодняшнем митинге совсем юные девушки София (16 лет) и Ирина (12 лет), хоть и не были свидетелями страшных событий в Шахтерске, очень категорично отзываются о наших врагах.
«Какое-то отвращение к ним, что ли», — говорит Ира, нервно подергивая плечиками из-за неудобного вопроса.
Однако чуть более взрослая София, как оказалось, родилась и большую часть своей жизни прожила в Горловке.
«Война — это в любом случае плохо. Для меня война стала окончанием детства. Но здесь война закончилась, а вот в Горловке до сих пор идёт», — с искрящими гневом глазами заявила девчушка.
Резюмируя воспоминания тех жутких дней, Глава администрации города Шахтёрск Александр Шатов сказал: «Сегодня мы не просто отдали дань памяти. Сегодня мы вспомнили, как жители Шахтёрска за каких-то 10–15 дней стали как полноценная семья, поняли настоящую цену мира, а народ Донбасса стал еще крепче после пережитого».
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St. Varg, специально для «Русской Весны»
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Армия ЛНР перешла в новый режим и предупредила противника (ВИДЕО)
В связи с достигнутыми договорённостями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня Народная милиция Луганской Народной Республики перешла к полному и бессрочному режиму прекращения огня.
Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.
По поручению Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника в Управлении Народной милиции издан приказ «О соблюдении режима прекращения огня», запрещающий с 00:01 27 июля 2020 года использовать любое вооружение, включая стрелковое оружие.
Командирами всех подразделений личному составу Народной милиции ЛНР доведён «Приказ начальника Управления о дополнительных мерах по обеспечению всеобъемлющего усточийвого и бессрочного режима прекращения огня». Дополнительно по всей линии соприкосновения организовано осуществление контроля за исполнением соответствующего приказа командования. , военнослужащим Народной милиции доведён перечень дополнительных мер по контролю действующего режима прекращения огня.
При этом в случае провокации со стороны противника, а также при угрозе здоровью и жизни граждан Республики или территориальной целостности государства Народная милиция оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении агрессора.
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Видео «Русской Весне» предоставлено пресс-службой Народной милиции ЛНР
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Преступление украинской армии: жители ДНР несколько суток находились на грани гуманитарной катастрофы
Коммунальные службы Донецкой Народной Республики завершили ремонтно-восстановительные работы на двух магистральных водоводах канала Северский Донец — Донбасс, повреждённом преступным прямым ударом украинской армии.
Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР Денис Чуприна, рассказали «Русской Весне» в отделе по связям с общественностью и организационно-протокольной работы министерства.
«Специалисты Регионального управления по эксплуатации канала КП “Компания ‘Вода Донбасса’“ в воскресенье, 26 июля, завершили ремонтно-восстановительные работы на двух магистральных водоводах канала Северский Донец — Донбасс, которые были повреждены в результате обстрела в районе Горловки.
В ходе работ, которые продолжались с 23 июля, на водовод диаметром 2 300 миллиметров были наложены металлические сегменты на пробоины размерами 3,4×1,7 метров, 1,5×1,5 метров, 1×1,3 метра. Были заварены отверстия размерами от 15 до 200 миллиметров. На водовод диаметром 2 100 миллиметров наложили сегменты размерами 3×3 и 1,5×1,5 метра», — сообщил Денис Чуприна.
Также Денис Чуприна добавил, что в настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы третьей нитки диаметром 2 300 миллиметров. Работы планируют завершить и полностью восстановить водоснабжение в течение двух-трех дней.
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Напомним, утром 22 июля три напорных трубопровода канала Северский Донец — Донбасс диаметрами 2 100 и 2 300 миллиметров, расположенные в «серой» зоне вблизи Горловки, получили повреждения в результате обстрела.
Повреждения привели к сокращению подачи воды насосной станции 3-го подъема из-за сильных утечек, в результате чего снизилась подача воды из канала на инфраструктурные объекты канала, а оттуда — потребителям как территории ДНР, так и временно оккупированной Украиной территории Донбасса.
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