Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 28 июля 2020

10:25. 28 июля 2020 163 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

«Донбас слили!» — «псы войны» в шоке от происходящего на передовой

«Донбас слили!» — «псы войны» в шоке от происходящего на передовой | Русская весна

Идейный неонацист-боевик Юрий Копанишин (на фото), уже несколько лет уничтожающий Донбасс в зоне «АТО», на своей страничке в социальной сети рвет волосы по поводу наступившего в регионе перемирия.

Представляется, что его экспрессивно выраженное мнение позволяет сделать однозначный вывод о тех, кого на Украине называют «партией войны», поэтому мы приводим его без каких-либо купюр, кроме замены на звездочки матерной лексики.

«Вчера прибыли „проверяющие из ООС“ для контроля „шоб мы не стрельнули, не дай Боже“. Сами тоже не в восторге, бо выдернули из теплых кабинетов в поля кормить клопов.

Беспилотник, подаренный волонтерами, спрятал подальше от греха, РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы — прим РВ) теперь не за нас.

Здесь много вернувшихся мобиков (мобилизованных — прим. РВ), в том числе с Донбасса. Пришли не просто за баблом, пришли, чтобы обрести смысл всего того, через что прошли в 2014, 2015, 2016… „Сепары должны страдать!“. Страдать, потому что они пришли на нашу землю и не должны чувствовать себя здесь сыто и спокойно. Даже в условиях затяжной позиционной войны.

Походу, страдать должны мы. Так решил Зеля. Моральный дух — депрессия п***.

Запретили открывать огонь. Все лёжки и секреты в „серяке“ (т. н. серой зоне — прим. РВ) брошены. Теперь ночью в теплик (тепловизор — прим. РВ) разглядев группу тел, двигающуюся в направлении наших позиций, мы сцепив зубы, молча проводим их взглядом. И будем ждать, когда и на какой из позиций задвухсотят кого-то из наших. Раньше, если кто-то из наших выходил в „серяк“ (с БРкой или без неё) знали — ни дай бо шо, если не группа огневой поддержки, то пехота прикроет. Потом кого-то в*** (накажут — прим РВ), но прикроют всеми доступными огневыми средствами.

Матерые снайперюги потеряны — с завтрашнего дня они безработные. Отдельные разведбаты, снайпера и армейская спецура становятся бесполезными формированиями… Их навыки и умения теперь не нужны. Отдельные спецподразделения „технічних засобів розвідки“ (наши беспилотники с уникальным оборудованием и возможностями) — туда же. Хз куда их теперь — они не нужны…

Это предательство. ЗРАДА, ***** мать, что ни на есть зрадная! Всё, о чем п**** (говорили — прим. РВ) из всех утюгов и чайников все 5 лет при х*** Порохе, произошло именно сейчас.

Донбасс слили. Паспортизация в ОРДЛО идет полным ходом, граница с балалайками открыта, украинский язык запрещен. Год-два и территория будет потеряна безвозвратно. Ещё три-пять максимум, по телеку покажут “Сватов”, Голобородьку, луцких террористов и желудки забудут всех потерянных в этой войне. Цвет нации — Рыбак, Миф, мальчишка Север, чета волонтеров из Луганска, расстрелянных за то, что подкармливали наших на блокпостах и всех тех, кто на той стороне ждал и верил в возвращение Украины — всех забудут и на всех забьют.

Здобулы, б***!»

Читайте также: Протест в Киеве: «Порохоботы» выдвинули ультиматум Зеленскому

«Донбас слили!» — «псы войны» в шоке от происходящего на передовой | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Жуткие дни: битва за Шахтёрск — отбитое наступление ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Жуткие дни: битва за Шахтёрск — отбитое наступление ВСУ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

«Сегодня, 27 июля, в Донбассе ожесточенные бои идут в г. Шахтёрске», — гласили сводки шестилетней давности.

От участника боевых действий в обороне Шахтёрска очень тяжело добиться фееричных рассказов или какой-то напыщенной гордости за ранее совершенные им героические действия. Однако несколько джентльменов удостоили меня рассказом о преступлениях Украины, совершенных на нашей территории ранее.

Один молодой человек, пожелавший остаться анонимным, начал и закончил свой рассказ достаточно быстро: «На БМП поехал отбивать блокпост, начался бой, получил ранение».

Однако уже по ходу разговора, расслабившись и приняв за своего, он рассказал, что был в пехоте и в тот день ехал отбивать 20-й блокпост, однако во время движения бронемашины противник открыл огонь из АГС-17, СПГ и минометов разнообразных калибров.

«Наше подразделение на Кирова стояло на 20-м блокпосту, а когда нам сообщили о том, что укры уже здесь, то всех ополченцев разбили на три группы».

Первая группа осталась отбивать 20-й блокпост, вторая уехала на защиту 12-го района, а третья держала оборону в районе населенного пункта Сердитое.

Вспоминая свои первые боестолкновения, парни с грустью в голосе начинают говорить о погибших и раненых: «Елисей, Белый, Кот, одному парню раздробило голень… даже не помним позывной уже».

«А вообще, неразбериха была жуткая. Тут же подразделений была тьма — “Кальмиус”, группа Корсара и донецкие ребята. Я как-то подхожу к блокпосту новому и не знаю кто там, ну смотрю, не стреляют, я и иду», — говорит он.

Напомню, что военнослужащие Украины хотели взять город Шахтёрск в кольцо, чтобы перекрыть каналы сообщения со столицей Республики, подавить сопротивление ополченцев и чинить очередные преступления против — на то время — ещё своих граждан. Поэтому один из участников разговора в 2014 году был вынужден осуществлять со своим подразделением прорыв в районе Торез — Шахтёрск.

Стоит отметить, что присутствующие на сегодняшнем митинге совсем юные девушки София (16 лет) и Ирина (12 лет), хоть и не были свидетелями страшных событий в Шахтерске, очень категорично отзываются о наших врагах.

«Какое-то отвращение к ним, что ли», — говорит Ира, нервно подергивая плечиками из-за неудобного вопроса.

Однако чуть более взрослая София, как оказалось, родилась и большую часть своей жизни прожила в Горловке.

«Война — это в любом случае плохо. Для меня война стала окончанием детства. Но здесь война закончилась, а вот в Горловке до сих пор идёт», — с искрящими гневом глазами заявила девчушка.

Резюмируя воспоминания тех жутких дней, Глава администрации города Шахтёрск Александр Шатов сказал: «Сегодня мы не просто отдали дань памяти. Сегодня мы вспомнили, как жители Шахтёрска за каких-то 10–15 дней стали как полноценная семья, поняли настоящую цену мира, а народ Донбасса стал еще крепче после пережитого».

Читайте также: Спецназ Стрелкова, битва за Шахтерск продолжается: идут бои, сожжена бронетехника врага (фото/видео лента)

St. Varg, специально для «Русской Весны»

Жуткие дни: битва за Шахтёрск — отбитое наступление ВСУ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Жуткие дни: битва за Шахтёрск — отбитое наступление ВСУ (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Армия ЛНР перешла в новый режим и предупредила противника (ВИДЕО)

Армия ЛНР перешла в новый режим и предупредила противника (ВИДЕО) | Русская весна

В связи с достигнутыми договорённостями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня Народная милиция Луганской Народной Республики перешла к полному и бессрочному режиму прекращения огня.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

По поручению Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника в Управлении Народной милиции издан приказ «О соблюдении режима прекращения огня», запрещающий с 00:01 27 июля 2020 года использовать любое вооружение, включая стрелковое оружие.

Командирами всех подразделений личному составу Народной милиции ЛНР доведён «Приказ начальника Управления о дополнительных мерах по обеспечению всеобъемлющего усточийвого и бессрочного режима прекращения огня». Дополнительно по всей линии соприкосновения организовано осуществление контроля за исполнением соответствующего приказа командования. , военнослужащим Народной милиции доведён перечень дополнительных мер по контролю действующего режима прекращения огня.

При этом в случае провокации со стороны противника, а также при угрозе здоровью и жизни граждан Республики или территориальной целостности государства Народная милиция оставляет за собой право на адекватные ответные действия в отношении агрессора.

Читайте также: Почему уничтожают Донбасс и могут ли ЛДНР уничтожать инфраструктуру Украины?

Видео «Русской Весне» предоставлено пресс-службой Народной милиции ЛНР

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Преступление украинской армии: жители ДНР несколько суток находились на грани гуманитарной катастрофы

Преступление украинской армии: жители ДНР несколько суток находились на грани гуманитарной катастрофы | Русская весна

Коммунальные службы Донецкой Народной Республики завершили ремонтно-восстановительные работы на двух магистральных водоводах канала Северский Донец — Донбасс, повреждённом преступным прямым ударом украинской армии.

Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя ДНР Денис Чуприна, рассказали «Русской Весне» в отделе по связям с общественностью и организационно-протокольной работы министерства.

«Специалисты Регионального управления по эксплуатации канала КП “Компания ‘Вода Донбасса’“ в воскресенье, 26 июля, завершили ремонтно-восстановительные работы на двух магистральных водоводах канала Северский Донец — Донбасс, которые были повреждены в результате обстрела в районе Горловки.

В ходе работ, которые продолжались с 23 июля, на водовод диаметром 2 300 миллиметров были наложены металлические сегменты на пробоины размерами 3,4×1,7 метров, 1,5×1,5 метров, 1×1,3 метра. Были заварены отверстия размерами от 15 до 200 миллиметров. На водовод диаметром 2 100 миллиметров наложили сегменты размерами 3×3 и 1,5×1,5 метра», — сообщил Денис Чуприна.

Также Денис Чуприна добавил, что в настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы третьей нитки диаметром 2 300 миллиметров. Работы планируют завершить и полностью восстановить водоснабжение в течение двух-трех дней.

Читайте также: Мэр Горловки: Мы с большой тревогой ожидаем, что будет после 27 числа (ВИДЕО)

Напомним, утром 22 июля три напорных трубопровода канала Северский Донец — Донбасс диаметрами 2 100 и 2 300 миллиметров, расположенные в «серой» зоне вблизи Горловки, получили повреждения в результате обстрела.

Повреждения привели к сокращению подачи воды насосной станции 3-го подъема из-за сильных утечек, в результате чего снизилась подача воды из канала на инфраструктурные объекты канала, а оттуда — потребителям как территории ДНР, так и временно оккупированной Украиной территории Донбасса.

Читайте также: Почему уничтожают Донбасс и могут ли ЛДНР уничтожать инфраструктуру Украины?

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 16 ноября 2015
.... Из вчерашних сводок. Из группы "Сводки ополчения Новороссии" "Этим вечером укры снова активизировали...пригороды столицы. Напомним, что 1 июля ДНР в одностороннем порядке объявила... все ополченцы покинули село. 4 июля в поселке прошли переговоры руководителей...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...июле 2014 года приехал в Донбасс и вступил в ополчение...Андрушевичей плачевно. «В июле 2016 года мне ... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами... по состоянию на 27 июля еще 8185 получили ранения....раненых (по состоянию на 27 июля - ред). Это чисто боевые....Добрый день. Сегодня 24 июля 2017 года, я Искрук ...
Сводки от ополчения Новороссии 03 июля 2015
... событий в Новороссии за 02.07.2015. 12:14 Сводки ополчения: Ночью Саханка....com Сводка военных событий в Новороссии за 02.07.2015 За 2 июля... Широкино продолжают поступать. Вечером 2 июля появилась информация о возврате пехотных...
Сводки от ополчения Новороссии 1 мая 2015
.... Сводка военных событий в Новороссии за 30.04.2015. Боевая операция разведгруппы ополчения... аэромобильной бригады, которая датирована началом июля прошлого года. Самым примечательным являются...
Сводки от ополчения Новороссии 30 апреля 2015
...аэромобильной бригады, которая датирована началом июля прошлого года, — рассказал ... войск, оказавшаяся в распоряжении ополчения. Это самые разноплановые документы,... Источник: news-front.info Новороссия. Сводка новостей Новороссии 29.04.2015 — Отдел ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)