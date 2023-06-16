Газа на всех НЕ ХВАТИТ: Промышленность Германии Нужно ОСТАНОВИТЬ
Для обогрева Восточной Европы Германии придется уничтожить промышленность. Геоэнергетика Инфо.
Прекращение украинского транзита после 2024 года вынудит ФРГ снизить производственные мощности. Роберт Хабек заявил, что в случае прекращения действия соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа, которое действует до конца следующего года, Германия будет вынуждена снижать объемы промышленного производства. Он уточнил, что в случае отсутствия российского газа в Восточной Европе в тех объёмах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то прежде чем люди там замерзнут, Берлину придется снизить или вообще свернуть производство, так как Германия вынуждена будет поделиться своим газом.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!
#Марцинкевич #новости #газ #политика #европа #нефть #энергетическийкризис #германия #энергетика #экономика