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Газа на всех НЕ ХВАТИТ: Промышленность Германии Нужно ОСТАНОВИТЬ

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Для обогрева Восточной Европы Германии придется уничтожить промышленность. Геоэнергетика Инфо.
Прекращение украинского транзита после 2024 года вынудит ФРГ снизить производственные мощности. Роберт Хабек заявил, что в случае прекращения действия соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа, которое действует до конца следующего года, Германия будет вынуждена снижать объемы промышленного производства. Он уточнил, что в случае отсутствия российского газа в Восточной Европе в тех объёмах, в которых он до сих пор поступает через Украину, то прежде чем люди там замерзнут, Берлину придется снизить или вообще свернуть производство, так как Германия вынуждена будет поделиться своим газом.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K22Pd8_QC3E
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