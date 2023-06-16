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Денежные выплаты за уничтоженную технику

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Доклад Минобороны РФ по поводу выплат военнослужащим за уничтоженную технику укронацистов:

- Российские военнослужащие, уничтожившие 15 установок "Точка-У" и реактивных систем залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины, получили по 300 тыс. рублей;

- Более 10 тыс. российских военнослужащих с начала специальной военной операции получили выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника;

- Российским военнослужащим выплатили по 50 тыс. рублей за каждый из 1 211 сбитых украинских беспилотников средней дальности;

- Российским военнослужащим выплатили по 300 тыс. рублей за каждый из уничтоженных с начала 2023 года 45 украинских вертолетов и 71 самолет Воздушных сил Украины;

- Военнослужащие ВМФ РФ, отразившие атаку шести беспилотных украинских катеров на российские корабли и гражданские объекты в Крыму, получили по 200 тыс. рублей;

- Выплаты российским военнослужащим, уничтожившим в ходе спецоперации танки Leopard и боевые бронированные машины производства стран НАТО, на данный момент оформляются на основе докладов командиров на запорожском и южнодонецком направлениях.

Мин.обороны также уточнило, что никаких ограничений на получение выплат за уничтоженную технику нет. Каждая уничтоженная единица техники будет оплачена. Таким образом МО РФ поощряет результативность.
В целом, адекватное возрождение советской практики времен ВОВ.
Плюс еще есть дополнительные денежные бонусы от блогеров/военкоров, артистов и коммерсантов за различные образцы западной техники.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8425240.html
Метки: война на украине, деньги, мо рф
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