Китай скупает всю Африку? Зачем Си Цзиньпин тратит МИЛЛИАРДЫ на БЕДНЫЕ СТРАНЫ?
Китай скупает всю Африку: зачем Си Цзиньпин тратит МИЛЛИАРДЫ на БЕДНЫЕ СТРАНЫ? Геоэнергетика Инфо
Школы и больницы, магазины и высокоскоростной интернет – всё это становится реальностью в далекой африканской глубинке. Это создает привлекательную картинку сотрудничества Китая и африканских государств. Но так ли всё хорошо на самом деле?
Что это, взаимовыгодная дружба между странами или эксплуатация? Почему китайцы в Африке проявляют такую настойчивость? И что они хотят получить в бедной африканской глуши? Правда ли, что Поднебесная обманывает правительства стран Черного континента, навязывая им кредиты со странными условиями?
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