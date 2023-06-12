Выбрав небольшое количество наиболее наглядных спутниковых фотоснимков я отправил их своим адресатам. На этих снимках были многокилометровые параллельные следы, которые, очевидно, были следами скоростного движения воды. Образоваться такие следы могли только если большие массы воды двигались по поверхности с высокой скоростью. Вот некоторые из этих снимков:

Для этого я решил задать вопросы нескольким профессорам и ведущим специалистам в области геоморфологии. Геоморфология – это раздел геологической науки, который изучает различные формы рельефа и процессы которые определяют их появление и развитие.

Я решил понять почему очевидные следы катастрофы не замечаются учёными-геологами.

Как вам известно, официальная наука полностью игнорирует такое событие как Потоп .

Такое движение потоков воды возможно при кувырке планеты в соответствии с "эффектом Джанибекова".



То есть при катастрофе планетарного масштаба.

Я задал вопрос: "Как это образовалось?"

И получил от всех своих корреспондентов-геоморфологов практически идентичные ответы:

"…это эоловые формы рельефа т. е. образованные ветром"

Геоморфологи полностью игнорировали наличие вытянутых вдоль этих линий озёр (или высохших озёр), что свидетельствовало о том, что мы видим следы работы воды.



Они не замечали, что параллельные линии поворачивают также параллельно, и ЭТО НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ ВЕТРА.

В общем, эти "специально обученные люди" либо нас держат за дураков, либо сами не в состоянии интерпретировать снимки адекватно.

Естественно, я пытался возражать, но в ответ получал либо реакцию в стиле "Кто вы такой?", вот у нас методичка, вот научные работы. Либо вообще прекращение переписки.

Впрочем, один из ответов навёл меня на исходную причину такой странной "слепоты".

Дело в том, что в фундамент современной геологической теории заложен Принцип актуализма (униформизма). Вот его формулировка:

Сущность метода актуализма: все геологические тела, все структуры земной коры являются результатом действия тех же геологических процессов, которые происходят и сейчас, создавались в тех же палеогеографических обстановках, какие наблюдаются сейчас.

В этом определении в неявном, замаскированном виде ПОСТУЛИРУЕТСЯ, что планета Земля НИКОГДА НЕ ИСПЫТЫВАЛА НИКАКИХ МАСШТАБНЫХ КАТАСТРОФ (то есть в глобальном смысле многие миллионы лет всё происходило также как и в современное время).

Поэтому, в качестве процессов формирующих рельеф поверхности, в геоморфологии могут рассматриваться всего несколько причин – вулканическая деятельность, землетрясения, выветривание, работа воды (реки, водоёмы), движение ледников, эоловые процессы.

В рамках заданных "принципом актуализма" вода может двигаться ТОЛЬКО в сторону понижения рельефа (под воздействием земного притяжения).

В приводимых мной спутниковых снимках многокилометровые параллельные линии полностью игнорировали рельеф местности.

Поэтому специалист-геоморфолог, чётко следуя "принципу актуализма", никак не мог определить эти линии как следы движения воды.

Единственный вариант, который укладывался в геоморфологические шаблоны, – это эоловые процессы (формирование ветром песчаных наносов).

Вот поэтому все ответы геоморфологов были одинаковыми. И, как мне представляется, неверными.

В "научной картине мира", которая формируется в головах студентов ВУЗов обучающихся на геологических и географических специальностях, отсутствует представление о том, что на Земле могут происходить масштабные катастрофы типа смены полюсов или еще что-то подобное.

Такая "картина мира" внедряется в головы уже более 100 лет.

Максимум, что позволяют себе геологи – это рассуждать о каких-то катастрофах в очень отдалённом прошлом.

Причиной таких катастроф они обычно называют удар небесного тела или взрыв супер-вулкана.

Такая практика исследовательской "само-кастрации" наших учёных удивительна ещё и потому, что в 19 веке были опубликованы научные работы прямо увязывающие геологические слои с катастрофизмом (с Потопами).

Это, например, труды одного из основателей палеонтологии – Жоржа Кювье.



В 1871 году была издана книга англичанина Вильяма Бассета Волкера

"Циклические потопы, объяснение главного геологического феномена планеты, с доказательством периодического изменения оси земли".

На основе анализа большого объема геологических данных, учёный сумел прийти к идее о регулярных переворотах Земли (смене полюсов).



Сейчас, после открытия "эффекта Джанибекова", эта идея получила "второе дыхание" в виде Гипотезы о катастрофических переворотах планеты.

Соответственно, возникает вопрос:

Кто и с какой целью заложил в фундамент геологической науки столь странный (по сути антинаучный) принцип?

Выходец из аристократической английской семьи, юрист Чарльз Лайель, будучи дилетантом в геологической науке, становится членом "Географического общества Лондона" и за три года несколькими выпусками выдаёт свой главный научный труд – «Основные начала геологии» («Principles of Geology»).

Чарльз Лайель

Мэтры геологической науки крайне критично восприняли работу выскочки, который изучал геологию с помощью прогулок по Англии и Шотландии, и, до написания сего труда, не был замечен в методичном сборе данных и их систематизации.

Однако, каким-то неведомым образом за последующие 10-20 лет труды Лайеля были признаны фундаментом геологической науки.

Как пишет Википедия: "…к началу 1860-х гг. во всём учёном мире старые геологические теории отошли в область истории".

Все авторитеты старой геологической школы склонили перед ним голову и признали его правоту.

Почему-то эта странная "революция" в области геологических представлений о процессах происходящих на Земле удачно совпала с продвижением идей дарвинизма и биологической эволюции.

Такое геологическое явление, как Потоп (и связанные с ним катастрофические события), идеологически поддерживал Библейскую версию сотворения человека. Эволюционистам это очень мешало.

Вполне вероятно, что переформатирование геологической науки происходило по идеологическим мотивам.

Для пропаганды идей эволюции подвели фундамент из другой науки – геологии.

И это сделали руками Чарльза Лайеля, автора крайне сомнительного "принципа актуализма".

С тех пор в курсе истории геологии принято упоминать Чарльза Лайеля только в хвалебных тонах.

Очевидно, что такой прием должен формировать у студента-геолога некритичное, доверчивое отношение к идеям актуализма (униформизма).

Последствия такого обучения в течение многих десятилетий мы можем наблюдать на примере морфологии.

Эти специалисты не могут "выйти за флажки" и правильно интерпретировать то, что они видят на спутниковых снимках.

Так что же делать?

Как вернуть в геологическую науку представление о реальности глобальных катастроф в прошлом?



Как прекратить замалчивание и игнорирование множества фактов о Потопе?

Мне представляется, что это можно сделать только убрав "Принцип актуализма" из фундамента геологической науки.

Надо добиться от научного сообщества признания этого принципа НЕНАУЧНЫМ, идеологически мотивированным.

Задача заключается в том, чтобы научная общественность поняла умозрительность и искусственность идей Чарльза Лайеля, а официальные научные организации отказались от навязывания этого принципа в научной работе и образовательных программах.

Задача очень непростая. И всё таки её надо решать.

Вот какой план я предлагаю:

Я подготовил "Обращение к Геоморфологической комиссии Российской Академии Наук, Ассоциации геоморфологов и всем специалистам в области геоморфологии" от лица независимых исследователей.

Суть обращения сводится к требованию начать процесс отказа от "Принципа актуализма" в связи с тем, что независимыми исследователями обнародовано большое количество фактов подтверждающих реальность масштабных катастроф в прошлом.

Известно, что с 05 по 10 сентября 2023 г. в "Институте Земной Коры" Сибирского Отделения РАН пройдет XXXVII Пленум геоморфологической комиссии Российской академии наук.

На мой взгляд, было бы эффективно провести в течение всего лета 2023 года на всех ресурсах доступных альтернативщикам широкую информационную компанию по раскрутке этого "Обращения к геоморфологам", демонстрации общественной поддержки этого требования.



Высказать своё неприятие косности и ретроградству царящим в геологической академической науке.

А также собрать максимальное количество подписей под этим обращением.

Пишите ваше мнение в комментариях, буду благодарен помощи и огласке.



К данному "Обращению" подготовлено Приложение из 9 частей.

Посмотреть эти материалы можно по этой ссылке.

Коллега высказался по этому вопросу в своем видео на канале "Неофициальная история"

Константин Захаров



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