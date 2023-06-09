Европейский план будущего БЕЗ ГАЗПРОМА. Европа заменит газ НА ВОДОРОД
Российский газ будет не нужен. Европа хочет заменить газ на водород. Геоэнергетика Инфо Евросоюз планирует радикально сократить потребление природного газа, а в далекой перспективе — вообще отказаться от его импорта. Такова стратегическая цель, зафиксированная в документах ЕС, поэтому Брюссель будет, по крайней мере, к ней стремиться — и это означает, что российский газ со временем должны заменить другие виды топлива, которые не создают выброса парниковых газов в атмосферу.
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