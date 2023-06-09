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1960. Иран на снимках фотографа Пола Алмаши. Часть 1

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01. Ученик у доски в школе. Преподавательница принадлежит к группе под названием «Армия Спасения» и проводит занятия бесплатно
01. Ученик у доски в школе. Преподавательница принадлежит к группе под названием «Армия Спасения» и проводит занятия бесплатно

02. Студент-учитель из Армии Спасения помогает одному из своих учеников во время урока..jpg
02. Студент-учитель из Армии Спасения помогает одному из своих учеников во время урока

03. Иранские девушки учатся читать и писать.jpg
03. Иранские девушки учатся читать и писать

04. Девушка-инвалид пишет ногами.jpg
04. Девушка-инвалид пишет ногами

05. Класс грамотности.jpg
05. Класс грамотности

06. Пожилая учительница учит девочку читать в маленькой деревенской школе.jpg
06. Пожилая учительница учит девочку читать в маленькой деревенской школе

07. Женщина в паранже.jpg
07. Женщина в паранже

.jpg
08. Семья собирается на церемонию празднования Навруз, иранского Нового года. Церемония восходит к доисламским временам

09. Женщина зажигает свечу на церемонии празднования Навруза, иранского Нового года.jpg
09. Женщина зажигает свечу на церемонии празднования Навруза, иранского Нового года

10. Праздник Навруз, иранский Новый год. Каждый объект имеет символическое значение.jpg
10. Праздник Навруз, иранский Новый год. Каждый объект имеет символическое значение

11. Молодые персидские ткачихи.jpg
11. Молодые персидские ткачихи

12. Без подписи.jpg
12. Без подписи

13. Женщина на склоне холма несет на спине большую связку веток для дров..jpg
13. Женщина на склоне холма несет на спине большую связку веток для дров

14. Кочевой торговец коврами на лошади.jpg
14. Кочевой торговец коврами на лошади

15. Кочевые пастухи ведут свое стадо по дороге.jpg
15. Кочевые пастухи ведут свое стадо по дороге

16. Небольшая группа кочевников путешествует на лошадях, тяжело нагруженных снаряжением. Они едут по длинной грунтовой дороге из Чатт-эль-Арабе в сто…
16. Небольшая группа кочевников путешествует на лошадях, тяжело нагруженных снаряжением.

17. Человек и его верблюд.jpg
17. Мужчина и его верблюд

18. Без подписи.jpg
18. Без подписи

19. Деревня в засушливом ландшафте.jpg
19. Деревня в засушливом ландшафте

20. Тегеран. Мечеть и медресе Сепах Салар (Шахида Мотахари).jpg
20. Тегеран. Мечеть и медресе Сепах Салар (Шахида Мотахари)
Источник: https://humus.livejournal.com/9038939.html
Метки: иран, история, фото
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