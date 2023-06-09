1960. Иран на снимках фотографа Пола Алмаши. Часть 1
01. Ученик у доски в школе. Преподавательница принадлежит к группе под названием «Армия Спасения» и проводит занятия бесплатно
02. Студент-учитель из Армии Спасения помогает одному из своих учеников во время урока
03. Иранские девушки учатся читать и писать
04. Девушка-инвалид пишет ногами
05. Класс грамотности
06. Пожилая учительница учит девочку читать в маленькой деревенской школе
07. Женщина в паранже
08. Семья собирается на церемонию празднования Навруз, иранского Нового года. Церемония восходит к доисламским временам
09. Женщина зажигает свечу на церемонии празднования Навруза, иранского Нового года
10. Праздник Навруз, иранский Новый год. Каждый объект имеет символическое значение
11. Молодые персидские ткачихи
12. Без подписи
13. Женщина на склоне холма несет на спине большую связку веток для дров
14. Кочевой торговец коврами на лошади
15. Кочевые пастухи ведут свое стадо по дороге
16. Небольшая группа кочевников путешествует на лошадях, тяжело нагруженных снаряжением.
17. Мужчина и его верблюд
18. Без подписи
19. Деревня в засушливом ландшафте
20. Тегеран. Мечеть и медресе Сепах Салар (Шахида Мотахари)