Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 января 2020

Украинский самолёт был сбит из-за непреднамеренной человеческой ошибки, об этом заявляет штаб Вооруженных сил Ирана, чей пресс-релиз публикуют все местные СМИ. Также о трагической ситуации высказались президент и глава МИД страны.

Военные заявили: «В результате непреднамеренного происшествия погиб украинский пассажирский самолет, при это, к глубокому сожалению, были убиты дорогие соотечественники и ряд иностранных граждан», цитирует документ информагентство ISNA.

Полный текст заявления Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республик выглядит следующим образом (перевод «Русской Весны»):

«Благородная и революционная нация исламского Ирана;

♦ 1. После душераздирающего крушения самолета Boeing 737 «Украинских авиалиний» рано утром в среду, после ракетного обстрела базы американских преступников и возможного влияния этих военных действий на инцидент, Генеральный штаб Вооруженных сил немедленно начал расследование.

Была создана инспекционная группа из технических и эксплуатационных экспертов, независимых от Государственных авиалиний, которые вели своё круглосуточное расследование, чтобы сообщить о результатах достопочтенному народу Ирана.

♦ 2. После угроз со стороны президента (Трампа) и военных командующих преступных сил США выпустить большое количество ракет по целям на территории Исламской Республики Иран в случае контроперации Тегерана, и ввиду беспрецедентного увеличения воздушного движения в регионе, наши Вооруженные силы были на высшем уровне боевой готовности для отражения угроз.

3. Через несколько часов после ракетных ударов военные самолеты террористических сил США по всей стране (в Ираке) увеличили интенсивность полётов, появилась опасность воздушных ударов по стратегическим центрам Ирана, что было доведено до многочисленных военных подразделений, усилилась работа радиолокационных станций. Это вызвало большую напряжённость в силах ПВО.

♦ 4. В таких критических условиях рейс «Украинских авиалиний» вылетел из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, находился в непосредственной близости от чувствительного военного центра КСИР, по высоте и манере движения напоминая вражеский самолет. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен из-за человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан.

♦ 5. Генеральный штаб Вооруженных сил, выражает соболезнования скорбящим семьям иностранных граждан и приносит извинения за человеческую ошибку, озвучивая полную уверенность в том, что будут проведены фундаментальные реформы в оперативных процессах Вооруженных сил, чтобы такое никогда не повторилось. Все выводы из ошибки будут сделаны и немедленно доведены до сведения армейской Судебной организации для принятия процессуальных решений. Туда уже переданы виновные.

Также объявлено, что соответствующие органы Революционной гвардии должны как можно скорее представить подробные объяснения иранскому народу.

Крейсер США сбил иранский авиалайнер

Стоит вспомнить, что 3 июля 1988 г. американский ракетный крейсер USS Vincennes сбил зенитной ракетой иранский авиалайнер Airbus A300B2-203 компании Iran Air над Персидским заливом. Погибли 290 человек, включая 15 членов экипажа; среди них было 66 детей. Белый дом тогда заявил, что иранский пассажирский самолёт по ошибке был принят за истребитель F-14.

Американский президент Рональд Рейган безмерно цинично назвал трагический инцидент «правильными оборонительными действиями», и лишь по итогам судебного процесса и решения Международного суда Штаты согласились выплатить компенсации семьям убитых людей.

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