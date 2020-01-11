Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 января 2020
- 08:59 Президент Ирана сделал жёсткое заявление по сбитому украинскому «Боингу».
- 08:04 МОЛНИЯ: Армия Ирана призналась в уничтожении украинского «Боинга».
- 06:30 США используют авиакатастрофу в Иране в своих интересах (ВИДЕО).
- 05:26 Война в Ливии: Войска ЛНА поддержали план Путина.
Президент Ирана сделал жёсткое заявление по сбитому украинскому «Боингу»
Президент Ирана Хасан Роухани выступил с заявлением после того, как генштаб Вооруженных сил исламской республики признал свою вину в крушении украинского Boeing 737 в Тегеране.
Напомним, иранские военные признали, что пассажирский борт был «случайно сбит силами ПВО из-за непреднамеренной человеческой ошибки».
Заявление президента Ирана было весьма жёстким. Глава государства обещает наказать «виновных в непростительной ошибке».
«Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей.
Расследование продолжится для установления и преследования по закону (виновных) в этой великой трагедии и непростительной ошибке», — цитирует Роухани его пресс-служба.
Президент также подчеркнул необходимость принятия мер «для устранения слабых сторон системы противовоздушной обороны Ирана, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь».
«Иран глубоко сожалеет по поводу этой катастрофической ошибки. Я выражаю глубочайшее сочувствие семьям погибших», — добавил Роухани.
В свою очередь глава МИД Ирана Джавад Зариф напомнил, что человеческая ошибка произошла «во время кризиса, вызванного авантюризмом США».
«Печальный день. Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим свои извинения и соболезнуем нашему народу и семьям всех жертв трагедии», — присоединился к извинениям Зариф.
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МОЛНИЯ: Армия Ирана призналась в уничтожении украинского «Боинга»
Украинский самолёт был сбит из-за непреднамеренной человеческой ошибки, об этом заявляет штаб Вооруженных сил Ирана, чей пресс-релиз публикуют все местные СМИ. Также о трагической ситуации высказались президент и глава МИД страны.
Военные заявили: «В результате непреднамеренного происшествия погиб украинский пассажирский самолет, при это, к глубокому сожалению, были убиты дорогие соотечественники и ряд иностранных граждан», цитирует документ информагентство ISNA.
Полный текст заявления Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республик выглядит следующим образом (перевод «Русской Весны»):
«Благородная и революционная нация исламского Ирана;
♦ 1. После душераздирающего крушения самолета Boeing 737 «Украинских авиалиний» рано утром в среду, после ракетного обстрела базы американских преступников и возможного влияния этих военных действий на инцидент, Генеральный штаб Вооруженных сил немедленно начал расследование.
Была создана инспекционная группа из технических и эксплуатационных экспертов, независимых от Государственных авиалиний, которые вели своё круглосуточное расследование, чтобы сообщить о результатах достопочтенному народу Ирана.
♦ 2. После угроз со стороны президента (Трампа) и военных командующих преступных сил США выпустить большое количество ракет по целям на территории Исламской Республики Иран в случае контроперации Тегерана, и ввиду беспрецедентного увеличения воздушного движения в регионе, наши Вооруженные силы были на высшем уровне боевой готовности для отражения угроз.
3. Через несколько часов после ракетных ударов военные самолеты террористических сил США по всей стране (в Ираке) увеличили интенсивность полётов, появилась опасность воздушных ударов по стратегическим центрам Ирана, что было доведено до многочисленных военных подразделений, усилилась работа радиолокационных станций. Это вызвало большую напряжённость в силах ПВО.
♦ 4. В таких критических условиях рейс «Украинских авиалиний» вылетел из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, находился в непосредственной близости от чувствительного военного центра КСИР, по высоте и манере движения напоминая вражеский самолет. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен из-за человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан.
♦ 5. Генеральный штаб Вооруженных сил, выражает соболезнования скорбящим семьям иностранных граждан и приносит извинения за человеческую ошибку, озвучивая полную уверенность в том, что будут проведены фундаментальные реформы в оперативных процессах Вооруженных сил, чтобы такое никогда не повторилось. Все выводы из ошибки будут сделаны и немедленно доведены до сведения армейской Судебной организации для принятия процессуальных решений. Туда уже переданы виновные.
Также объявлено, что соответствующие органы Революционной гвардии должны как можно скорее представить подробные объяснения иранскому народу.
Крейсер США сбил иранский авиалайнер
Стоит вспомнить, что 3 июля 1988 г. американский ракетный крейсер USS Vincennes сбил зенитной ракетой иранский авиалайнер Airbus A300B2-203 компании Iran Air над Персидским заливом. Погибли 290 человек, включая 15 членов экипажа; среди них было 66 детей. Белый дом тогда заявил, что иранский пассажирский самолёт по ошибке был принят за истребитель F-14.
Американский президент Рональд Рейган безмерно цинично назвал трагический инцидент «правильными оборонительными действиями», и лишь по итогам судебного процесса и решения Международного суда Штаты согласились выплатить компенсации семьям убитых людей.
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США используют авиакатастрофу в Иране в своих интересах (ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», в Иране разбился украинский «Боинг» со 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. И США, скорее всего, попытаются использовать авиакатастрофу в Иране в своих интересах. Такое мнение в эфире украинского телевидения высказал киевский эксперт Василий Воскобойник.
Он напомнил, что ситуация очень напряжённая не только из-за авиакатастрофы, а и потому что в ночь перед аварией Иран обстрелял американские базы, которые находятся на территории Ирака. Он подчеркнул, что это «тоже очень серьёзный вызов для всей мировой общественности».
«Это говорит о том, что со стороны Ирана, если они действительно утверждают, что там не было каких-либо действий с их стороны, то есть, они не предумышленно сбили этот самолёт, то они будут делать всё, чтобы доказать, что это действительно была какая-то техническая неисправность, которая привела к крушению этого самолёта», — сказал Воскобойник.
Он отметил, что Соединённые Штаты Америки сейчас очень серьёзно хотят надавить на Иран. В то время, как компания «Боинг» хочет доказать, что их самолёты полностью исправны. Воскобойник заметил, что украинский пассажирский авиалайнер Boeing-737, который разбился после вылета из Тегеранского аэропорта, был всего лишь три года в эксплуатации.
При этом он добавил, что «Иран будет доказывать свою невиновность» и технический характер проблемы. А США — в случае, если будут «какие-то намёки на то, что это был теракт или намеренно сбивали этот самолёт», — будут доказывать, что появилась новая «страна зла».
«И, конечно, это будет использоваться для того, чтобы достигнуть каких-то своих политических целей», — сказал эксперт.
«Я думаю, в любом случае мы узнаем, что на самом деле произошло, потому что очень много заинтересованных сторон. И я соглашусь с тем, что это уже будет зависеть не от Украины. Это будет зависеть от более крупных игроков, которые будут вытягивать эту ситуацию на поверхность», — добавил он.
Между тем, в Госдепе заявили, что США готовы предложить свою помощь Украине в связи с катастрофой самолета в Иране. А президент Штатов Дональд Трамп заверил американских граждан, что войны между США и Ираном в ближайшее время не будет.
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На видео с 00:23:34
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Война в Ливии: Войска ЛНА поддержали план Путина
Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмад аль-Мисмари выступил с заявлением о поддержке российской мирной инициативы:
«Главное командование вооружённых сил приветствует инициативу российского президента Владимира Путина, направленную на установление мира в Ливии, что является целью и задачей [Ливийской национальной] армии. Однако, наши войска продолжат войну против террористических группировок, классифицированных как таковыми резолюциями Совета безопасности ООН.
Как показывает практика, иного способа создать мирное государство, кроме как путём их полного уничтожения, не существует. Эти группировки захватили столицу страны, получают поддержку от ряда стран и правительств, которые поставляют им оружие, боеприпасы, военную технику, включая ударные беспилотники, а также перебрасывают со всего мира большое число боевиков для противостояния армии и ливийскому народу».
Как ранее сообщала «Русская Весна», последние месяцы ЛНА ведёт активное наступление на Триполи, недавно подразделения Маршалла Хаффтара вошли в столицу и с боями продвигаются от квартала к кварталу.
В последние дни Ливийской национальной армии удалось выбить врага из стратегически важного города Сирт, прорвать линию обороны противника южнее Триполи и стремительно продвинуться по побережью к Мисурате.
На этой неделе Владимир Путин и Реджеп Эрдоган утвердили российско-турецкую мирную инициативу о перемирии, о ней два президента договорились на встрече в Стамбуле в минувшую среду, 8 января, .
Напомним, 4 января, стало известно, что маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранным интервентам после того, как Анкара официально разрешила отправку своих подразделений в Ливию.
Перед этим правительство национального согласия Ливии (ПНС), базирующееся в Триполи, попросило у Эрдогана военную помощь на фоне наступления сил ЛНА на ливийскую столицу. После этого парламент Турции дал разрешение правительству на переброску войск в эту страну.
Ливия в огне войны
После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в этой североафриканской стране сохраняется двоевластие и кровопролитная гражданская война: восточную часть государства контролирует избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза так называемое правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Власти востока действуют полностью независимо от Триполи и взаимодействуют с Ливийской национальной армией под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара, который с апреля 2019 г. не прекращает попыток отбить Триполи у врагов.
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человеческая ошибка произошла «во время кризиса, вызванного авантюризмом США”, нато,БАНДЕРЛОГОВ… ЯНКИ ГЕТЬ(даже хуже-нецензурная брань)….
А НАМ СТРОИТЬ ЗАВОДЫ, ЖИЛЬЁ….