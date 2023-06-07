В шаге от Катастрофы: Подрыв Каховской ГЭС. Какие будут последствия?
Каховская ГЭС: что произошло и какие будут последствия? Геоэнергетика Инфо
Новая Каховка. На Украине из-за прорыва плотины уничтожена Каховская ГЭС. По разным данным уже затоплены десятки сел, частично города Новая Каховка и Херсон. Из-за обмеления водохранилища без воды может оказаться Крым, а на Запорожской АЭС возрастает риск аварии. Борис Марцинкевич расскажет подробно. Приятного просмотра!
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