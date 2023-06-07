Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев
То, что мы сейчас делаем на Украине – это просто массовое насилие над украинцами. Мы просто втянули Украину в прокси-войну против Советов. И их пожирают эти геополитические махинации неоконов в Белом доме, которые изображают происходящее в войне в виде комиксов, которые многие американцы проглотили. Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа. Украина скрывает это от своего народа. Но погибло 350 тысяч человек. Русские убивают украинцев в соотношении 7 к 1. И мы превратили эту бедную маленькую страну в поле для убийств этих идеалистически настроенных молодых ребят, чтобы продвинуть геополитическую повестку дня, которая не имеет ничего общего с Украиной. (с) Роберт Кеннеди-младший
Не в первый раз. Не так давно тоже самое проделывали в Ливии, Сирии и Афганистане. Украина просто еще одна страна, которую пустили на фарш.
За такое предательство русских от слова хохол будут вздрагивать не один десяток лет.
Все кто издевался над русскими на Украине, сжигал, вырезал органы и.т.д. все они на карандаше и от правосудия не уйдут. Им нельзя дать уйти. Я только за целостность Украины, чтобы не было возможности уйти и спрятаться.
Ни кто не забыт, ни что не забыто.
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…Н-да…вот Это Откровение!
Значит на Украiне – УТИЛiziруется население…?
* так неужели – Он ПРАВ?(и не-надо Полит-”ГАВ-гав-гав”)
Народ Украины,Красивый Славянский Народ!
Но…”кто-И-куда” РАЗНЫМ…его “ВЕДЁТ”?
! а Какая Была Украина В Советское – наше Время…!!!
! КАК люди ТОГДА,в Той Республике Жили!
! а Какие Достижения(во-МНОГОм)- Тогда Там Были!
! Тогда(в СССР)- ВСЕ Народы СССР Дружили!
! ВОПРОСище:”Тогда “КТО-и-ЗАЧЕМ” – Союз Разрушили…:-(
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…а ведь ТАМ – ВЕДУТ УТИЛizaцiю Славян!
…”КЕМ” приказ “НА-ЭТО-и-ГДЕ” – был отДАН…
…РАДИ “ЧЕГО” – Украiна УНИЧТОЖАЕТСЯ…?
…Создать ТАМ-”ЧТО”…ПЛАНiруется…
…УТИLizaцiя ТАМОшних Славян – “КЕМ” курирует’ся… :-(
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Уважаемые,поПРОБУЙте что-то Аргументированно сказать!
НЕ пытаяясь кого-то в разном – ругать-И-критиковать…
…поПРОБУЙте БЕЗ ЦУ и методичек – просто Высказать… :-)
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 07_6_23.
Да наговорились уже про это. Крайний разговор на эту тему – 4-6 июня в комментах. А так по кругу бежим давно.