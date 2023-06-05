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Конец транзита: Украина решила перекрыть Европе Газ из РФ

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Транзит российского газа через Украину будет прекращен. Геоэнергетика Инфо
Украина должна готовиться к прекращению транзита российского газа своей территорией в 2024 году, когда закончится контракт с Россией, или даже раньше. Об этом сообщил бывший руководитель компании “Оператор ГТС” Сергей Макогон. По его словам, сейчас газ из РФ в Европу транзитом через Украину идет в объеме 35-37 миллионов кубометров в сутки, а это около 13 миллиардов кубометров в год. При этом, действующий транзитный контракт между Украиной и Россией истекает в декабре 2024 года.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t70Fr0-wRms
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29588 25102
    марина 50 мин. назад

      Украина решила ?А может Сити приказали ?чтобы брали их сжиженный ,привезенный от нас же ,но в три дорога..
      Лгут как троцкие ,уже не скрывая ничего,а здешние жорики все ищут виновников пропутинцев..

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