Главная » Новости Ближнего востока, Политика

Новое военно-политическое руководство Турции

14 0

1. Яшар Гюлер (бывший начальник Генерального Штаба Турции) – новый министр обороны Турции. Сменил Хулуси Акара.


2. Ибрагим Калын (бывший советник Эрдогана) – новый начальник турецкой разведки. Сменил Хакана Фидана.


3. Хакан Фидан (бывший глава турецкой разведки) – новый глава МИД Турции. Сменил Мевлюта Чавушоглу.

В целом, произошла своеобразная перестановка стульев, хотя привычного Чавушоглу будет даже немного не хватать – он всю сирийскую войну отрубил на этой должности. Впрочем, Фидан и Калын также были очень частыми гостями в Москве.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8402104.html
Метки: турция, хакан фидан, хулуси акар, чавушоглу, эрдоган
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Северокорейские хакеры: нестрашная правда
О военно-политических отношениях России и Белоруссии. Взгляд западных аналитиков
Норвегия ищет оправдание наращиванию военного присутствия в Арктике
Новый российский спутник-перехватчик – это предупреждение для НАТО?!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru