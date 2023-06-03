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ЕАЭС собирает Евразию, или Почему Центральная Азия так важна для Пекина и Москвы

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В мае лидеры стран Центральной Азии были в центре внимания СМИ: участие в параде на 9 мая в Москве, экономический форум в китайском Сиане и вновь визит в Москву на саммит ЕАЭС, наблюдателями на котором выступили еще и Азербайджан с Узбекистаном. Евразия собирается в единое экономическое пространство? Страны Центральной Азии – это регион сотрудничества или конкуренции России и Китая? Об этом и других вопросах евразийской интеграции говорят редактор-обозреватель «SPUTNIK-Кыргызстан» Таалайбек Ороскулов (Кыргызстан), Председатель Экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров

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#ТаалайбекОроскулов #БорисМарцинкевич #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0bqNLEktEcI
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