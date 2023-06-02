Данное обстоятельство осознают многие. Например, Алексей Максимович Горький в 1905 году публикует пьесу «Дети Солнца», где все действующие лица для самого Алексея Максимовича – Дети Солнца!

Хорошие стихи, хорошая музыка, увлекательное исполнение. Однако иной взгляд мы обнаруживаем у «неистового солнцепоклонники из Калуги, породнившего Землю с космосом». Так характеризуют Александра Леонидовича Чижевского, который с очевидностью показал влияние нашего Солнца на биосферу, на всю человеческую историю и на самого человека. Галилеем ХХ века его называют в Италии. И исследования Александра Леонидовича позволяют утверждать: «Мы – дети Солнца».



И ещё примеры.

Андрей Белый отмечает:

Солнцем сердце зажжено.

Николай Добронравов:

И о лучших из нас говорили:

Дети Солнца. Несущие свет.

Прав Николай Браун:

Без солнца,…

Не может быть вёсен,

Не может быть песен.

И незабвенный Юрий Визбор возвеличивает смысл и цель семейной жизни:

Милая моя, Солнышко лесное,…

Перечисленные аргументы, плюс неназванные, подтверждают правоту Чижевского – Мы дети Солнца.



И что же из этого следует?



Полный ответ на такой вопрос потребует много времени и места, здесь же выделим лишь одно обстоятельство – когда нужно просыпаться, если мы дети Солнца?



Испокон веку человек с Солнцем вставал и с Солнцем ложился – кто ж в темноте работает? А при появлении электрических лампочек это правило ушло с повестки дня. Хорошо это или плохо – давайте посмотрим на известные факты.

С улыбкой читаешь письмо Александра Сергеевича Пушкина от 27 сентября 1932 года, в котором он пишет Наталье Николаевне: «Вчера только успел отправить письмо на почту, получил от тебя целых три. Спасибо, жена. Спасибо и за то, что ложишься рано спать».

Почему поставлен акцент «ложишься рано спать»? Мы мало ошибёмся, если припишем Александру Сергеевичу уверенность в правиле – рано уснул, рано встал.



А кто рано встаёт, тому бог даёт – гласит народная мудрость. В частности, и в исламе (вторая по численности религия), и в тексте сунны (высказывания пророка) оговорено, что блага распределяются на рассвете. И, как хорошо известно, вся трудовая Россия вставала вместе с Солнцем, дабы с пользой для себя использовать светлое время суток.

Популярен Дроздов Николай Николаевич. Без малого полвека он каждый день с 6–00 до 8-00 делает свою утреннюю гимнастику независимо от времени года и погоды на дворе.



При таком режиме дня Николай Николаевич как бы «соревнуется» с Солнцем – кто ж раньше встанет. Ему уже 85. И менять свои правила в суете будней он не собирается.

Симпатичны дела и достижения у профессора Шноля Симона Эльевича. По окончанию биологического факультета МГУ он приступает к работе в Центральном институте усовершенствования врачей на кафедре Медицинской радиологии, и в его обязанности входила работа с радиоактивными материалами.



Специфика обязанностей связана с меньшей продолжительностью рабочего дня, и данный временной выигрыш Симон Эльевич тратил на библиотеку.



Защита от радиации в те времена отсутствовала, величина полученной дозы была неизвестна.



Уже обязательными были медицинские осмотры. На очередном врач построил график уменьшения лейкоцитов по результатам предыдущих медосмотров и у точки, где их содержание обнулялось, сказал: «Вам осталось жить 4 месяца».

Дома Симон Эльевич промолчал, но самочувствие ухудшалось, и семья принимает решение ехать на юг, к морю.



Дорóгой он столь ослаб, что на конечном пункте не было сил выйти из автобуса. Пассажиры помогли, и жена его, полностью обездвиженного, разместила непосредственно на берегу моря, куда и приносила завтрак, обед и ужин.

На берегу, он был «участником», да будет позволено так сказать, восходов и закатов Солнца. Нельзя быть безразличным к таким событиям, когда перед тобой необозримый морской простор.



И через две недели своего «прибрежного» существования Симону Эльевичу удалось самостоятельно дойти до воды и окунуться в море. В Москву он вернулся в хорошем здравии.



На очередном, уже ноябрьском, осмотре врач, которая «разрешала» ему жить лишь до августа, посмотрела на него весьма недружелюбно (так заметил сам Симон Эльевич).



Мы же отметим – на берегу моря Симон Эльевич просыпался с восходом Солнца (правда, документальное подтверждение отсутствует).

Занимаясь любимой наукой, встречаясь со многими её корифеями – в частности, с Николаем Владимировичем Тимофеевым–Ресовским, – Шноль особо выделяет знакомство с Глыбиным Л.Я., врачом из Владивостока.

Глыбин Леонид Яковлевич – Генеральный директор научно-исследовательского центра клинической кардиологии и биоритмологии, доктор медицинских наук.



Он проанализировал 13.000 историй болезни, на их основе выявил закономерности, опираясь на которые и предложил собственную методику лечения. С её помощью он вылечил немалое количество больных, в том числе и таких, кому прежде предлагали лишь операцию на сердце.



Лечение у Глыбина не требовало скальпеля и таблеток, но в итоге исчезали стенокардия, приступы удушья и прочие поводы для вызова “неотложки”. Как же Леониду Яковлевичу это удавалось?



Суть его методики – революционная перестройка ритма жизни пациента.

Скрупулёзно просмотрев 13.000 историй болезней, Леонид Яковлевич выявил, что естественная потребность сна в любой сезон года возникает около 21 часа.



И вот первый обязательный момент его методики – больной должен ложиться спать не позже 21.00, и соответственно утром вставать часа в 4 (как не вспомнить Пушкина с его письмом к Наталье Николаевне).

Второй обязательный момент – Леонид Яковлевич прописывает для больного нужную дозу ежедневных физических нагрузок (ходьба, бег, гантели и прочее), это вместо микстур или таблеток. И в–третьих, регулярное проведение электрокардиологических наблюдений.

У пациентов Глыбина фиксировалось обязательное снижение атеросклероза, исчезновение инфаркта миокарда, гипертонии, рака, сахарного диабета и ожирения.

Поскольку естественная потребность сна в любой сезон года возникает около 21 часа, то, по Глыбину, в силу этого обстоятельства приготовления ко сну и у школьников, и у их родителей, должны начинаться в 20 часов 30 минут.



И вставать при этом должно около 4 утра! Исходя из этого, нужно строиться и весь дальнейший распорядок дня в школах и в детских садиках.

Леонид Яковлевич, собрав все имеющиеся у него обоснования, направил в адрес Правительства предложения по изменению общественного расписания – начинать рабочий день в 5-6 часов утра, завершать работу к 13 часам, телевизионные передачи оканчивать до 21 часу….



Ответа он не получил. А от окружающих встречал лишь скепсис и запреты на публичные выступления. Но лично профессор Шноль всё принял безоговорочно.

И Симон Эльевич теперь ежедневно вставал в 3-00. Добавляя, «Зато в 9 часов вечера я никакой». Прожил профессор Шноль Симон Эльевич 91 год. Напомним, рекомендации Глыбина построены по результатам анализа 13000 историй болезни.

В чём же причина оздоровляющего эффекта раннего пробуждения? Полного и подробного ответа найти не удалось, вот почему здесь намечен лишь тренд возможного объяснения.



Оздоровляющий эффект конечно связан с природой нашего бытия и с существованием нашего Солнца.

У любого человека есть «своя» микробиота.

Микробиота – это микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибки),

заселившиеся в тело человека. И микробиота за счёт организма

обеспечивает своё устойчивое существование и при этом

выполняет полезные для организма «хозяина» функции.

Известно, что общее число микробных клеток заметно

превышает количество наших собственных клеток.

С восходом Солнца начинается новый день и, образно выражаясь, оживает вся природа. «Оживает» и микробиота. Микробы не растут в размерах, а размножаются, делясь пополам.



И если «хозяин» микробиоты не встал вместе с Солнцем, то их популяция, увеличивая своё количество, питается накопленной в организме энергией (в частности, находящейся в кишечнике пищей).



Мало того, что микробиота «обкрадывает» организм своего хозяина, неизбежная экспансия по причине увеличения количества приводит к заселению непредназначенных для микробиоты мест.



В силу чего «хозяину» наносится заметный ущерб, о величине которого сегодня рано ещё говорить. Напомним, так бывает в случае, когда восход Солнца опережает пробуждение «хозяина».

Но если человек встаёт вместе с Солнцем, то метаболизм его организма забирает «для нужд хозяина» накопленную энергию, оставляя микробиоте лишь возможность заботиться об иммунитете.



Это обстоятельство логично считать «базой» методики Глыбина, что родилась после анализа 13000 историй болезни.

Повторим – отход ко сну около 21–00 и подъём вместе с Солнцем совпадает с естественной потребностью нашего организма. Соблюдая такой режим дня, человек и обеспечивает себя высоким иммунитетом без микстур и таблеток.

По теме нашего повествования симпатичен эпизод из жизни Чертока Бориса Евсеевича – конструктора, учёного, соратника и заместителя Королёва С. П.. Этот эпизод изложен в его монографии «Ракеты и люди», книга 2.

Однажды утром Бориса Евсеевича нашли в полуобморочном состоянии. Термометр показал больше 40 (эти события начинались на Байконуре). Сделали анализ крови, и его результаты напугали медиков. По всем справочникам такая кровь бывает при лучевой болезни, под иной диагноз результаты анализа не подходили.

Чертока перевозят в Москву, и для консультации приглашают знаменитого гематолога профессора Иосифа Абрамовича Кассирского. Профессор изучил историю болезни и, увидев, что пациент заболел в Казахстане, облегчённо вздохнул.



"Я думаю, – сказал он, – что это не лучевая болезнь. У вас в крови необычайно велик показатель по эозинофилам. Это, скорее всего, эозинофильная болезнь, которая встречается в нашей Средней Азии. Это реакция организма на проникновение в печень паразитирующих микроорганизмов, которые существуют в тех краях".

И больному прописали неприятные по своим ощущениям продувки чистым кислородом "внутренних пневмогидравлических магистралей", что было личной разработкой Кассирского.



Конечно, регулярно делали экспресс-анализ крови и всякий раз объявляли, что наблюдается "незначительная тенденция к улучшению".

В этот период у Бориса Евсеевича был домашний режим, и он еженедельно посещал свою «службу», был в курсе тамошних «производственных» дел, несмотря на скачущую температуру и непривычную слабость.

4 октября 1957 года запущен Первый спутник, среди награждённых Ленинской премией – Черток Борис Евсеевич. Столь почетная награда помогла приобрести путёвки в элитный дом отдыха, где в январе они вместе с женой любуются заснеженными просторами Валдая. И далее помещен точный текст самого Бориса Евсеевича.

«Несмотря на недомогание, я решил испробовать метод лечения, который выдумал сам. Сразу после завтрака ходил на лыжах до изнеможения. Возвращаясь, шел в душевую, ложился на деревянную решетку и парился под сильно бьющими струями до состояния полного блаженства.

После короткого отдыха следовал обед и положенный "мертвый час". Затем снова на лыжи, но уже совместно с женой. Второй сеанс на лыжах проходил без напряжения.

Через две недели такого режима по возвращении в Москву я себя чувствовал совершенно здоровым. Явился к Кассирскому, который, посмотрев на анализ крови, задал вопрос: "Ну, рассказывайте, кто вас так быстро вылечил? Анализ совершенно нормальный!" Я все рассказал, как на духу.

Иосиф Абрамович не очень уверовал в стабильность моего нового состояния и просил регулярно наведываться. На этом закончилась загадочная болезнь, которая более чем на полгода оторвала меня от работы».

И вот что нельзя не заметить в данном пассаже.

Первое. В оговорённые две недели Борис Евсеевич просыпался до восхода Солнца. В январе Солнце, на широтах Валдая, восходит около 9–00, и маловероятно, чтобы в элитном доме отдыха вставали позже. Так что поведение Бориса Евсеевича совпадает с рекомендациями Глыбина.

Второе. Ходьба на лыжах, как метод лечения у нашего больного, «повторяет» методику Глыбина, поскольку у Леонида Яковлевича пациенты обязательно имели ежедневную физическую нагрузку.

Третье. Ходьба на лыжах до изнеможения (личная инициатива Бориса Евсеевича) требовал много энергии, и мышцы, усердно трудясь, забирали из организма всё нужное для своей работы, а микробиоте «оставалась», скажем так, лишь малая толика – забота об иммунитете.

И четвёртое. Когда Борис Евсеевич парился, то с потом из организма уходило и лишнее, и ненужное.

Так что «метод лечения, который выдумал сам» Борис Евсеевич, идентичны рекомендациям Глыбина, а достигнутый положительный результат подтверждает правоту Леонида Яковлевича.



И Черток Борис Евсеевич – наш почтеннейший учёный и конструктор, лауреат Ленинской премии, академик и Герой Социалистического Труда – прожил 99 лет.

Уважаемый читатель, если вы не против хорошего иммунитета, то воспользуйтесь методикой Глыбина Леонида Яковлевича, доктора медицины, кардиолога по специальности. Здесь всё несложно:

– отход ко сну в 21–00,

– подъём в 5 утра (плюс–минус один час, в зависимости от сезона),

– проснуться, сладко потянуться и дать своим мышцам посильную нагрузку.

Первоначально можно вставать в 7–00 при уместной физической активности после подъёма – это ходьба, бег, et cetera.

К.В. Киреев



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