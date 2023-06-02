Чем раньше дети получают доступ к смартфону, тем чаще они сталкиваются с проблемами с психикой во взрослом возрасте. К таким выводам пришли нейробиологи из американской некоммерческой организации Sapien Labs в ходе исследования с участием почти 28 тысяч людей 18-24 лет. Это первое поколение, у которого гаджеты могли быть с рождения.

Участники исследования указали, в каком возрасте впервые использовали смартфон или планшет. Ученые сопоставили ответы с информацией о текущем психическом состоянии опрошенных. Согласно результатам, чем позже человек начал пользоваться гаджетами и интернетом, тем лучше было его ментальное здоровье.

У тех, кто рано начал пользоваться смартфоном, например, в 6 лет, чаще возникали суицидальные мысли, ощущение оторванности от реальности и агрессия. У женщин они были ярче выражены, чем у мужчин. Те, кто получили первый смартфон в подростковом возрасте, были увереннее в себе и строили здоровые отношения с окружающими.

«Эти результаты показывают, что каждый год отсрочки приобретения первого смартфона в детстве приводит к долгосрочным улучшениям психического здоровья», — подытожили исследователи.

Напомним, что частое использование социальных сетей также негативно сказывается на сне подростков. Исследование Университета Де Монтфорт Лестер в Великобритании показало: 12,5% подростков в возрасте 10 лет теряют около одной ночи сна в неделю из-за того, что просыпаются, чтобы проверить уведомления.

По материалам Афиша.Daily

Комментарий редакции

Результаты исследования вполне закономерны, так как доминирующие сегодня интернет-алгоритмы соцсетей направлены на формирование клипового мышления, а современная массовая культура транслирует в общество множество деструктивных моделей поведения. Их регулярное некритичное восприятие в детстве при потреблении медиаконтента по мере взросления приводит к появлению различных проблем с психикой. Некоторые из наиболее распространённых стереотипов для примера приведены на слайде.

Обратите внимание, что в исследовании опрашивали уже достаточно взрослых людей 18-24 лет, их детство пришлось на время, когда смартфоны были ещё не так сильно распространены. Сейчас влияние этого фактора на общество и подрастающие поколения значительно выше.

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