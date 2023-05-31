В Одессе потоплен десантный корабль “Юрий Олефиренко”
В Одессе потоплен десантный корабль "Юрий Олефиренко"
В результате ракетного удара по портовой инфраструктуре Одессы был поражен средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины. Из-за полученных повреждений корабль, по предварительным данным, затоплен.
Охота за ним велась давно. Украинский корабль в начале конфликта действовал в Днепро-Бугском лимане и с его борта ВСУ вели огонь по Херсонской области — на нем были размещены пусковые установки РСЗО «Град».
А впоследствии он убыл сначала в порт Южный, а затем к Одессе. Власти Украины использовали зерновую сделку для его защиты, однако после неоднократных нарушений соглашения российское командование нанесло удар.
@rybar – цинк
PS. МО РФ официально подтвердило уничтожение "Юрия Олефиренко".
это ж как так -конец зерновой сделке или начнется её новое прочтение…