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В Одессе потоплен десантный корабль “Юрий Олефиренко”

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В Одессе потоплен десантный корабль "Юрий Олефиренко"

В результате ракетного удара по портовой инфраструктуре Одессы был поражен средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» ВМС Украины. Из-за полученных повреждений корабль, по предварительным данным, затоплен.

Охота за ним велась давно. Украинский корабль в начале конфликта действовал в Днепро-Бугском лимане и с его борта ВСУ вели огонь по Херсонской области — на нем были размещены пусковые установки РСЗО «Град».

А впоследствии он убыл сначала в порт Южный, а затем к Одессе. Власти Украины использовали зерновую сделку для его защиты, однако после неоднократных нарушений соглашения российское командование нанесло удар.

@rybar – цинк

PS. МО РФ официально подтвердило уничтожение "Юрия Олефиренко".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8393626.html
Метки: вмсу, война на море, вс рф, одесса
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