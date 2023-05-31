Альтернатива Северному Потоку: Нигерия обеспечит Европу газом
Газопровод Нигерия-Марокко предлагает Европе альтернативу российскому газу. Геоэнергетика Инфо
Проект трубопровода Нигерия-Марокко обладает значительным потенциалом для поддержки Европы в отказе от российского газа, что в настоящее время является высоким приоритетом в европейской политике. Меньше чем через год начнется строительство самого длинного подводного газопровода в мире — “Нигерия-Марокко”, пишет NoonPost. Через него газ будут доставлять из Африки в страны Европы. Этот проект — часть европейских планов по снижению зависимости Запада от российского газа. Москва выразила заинтересованность в инвестициях в газопровод “Нигерия-Марокко”.
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