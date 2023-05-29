Россия денонсировала ДОВСЕ
Россия официально денонсировала ДОВСЕ. Указ Путина поставил последнюю точку под договоров, который формально существовал (но полностью никогда не выполнялся) на протяжении нескольких десятилетий. К 2022-му году он превратился в чистейший рудимент уже ушедшей эпохи, поэтому его отмена логична – покойника наконец закопали.
Где подпись президента? Без подписи недействительно.
Где подпись президента? Без подписи недействительно.
Должна быть гербовая печать. Что это?
Это экземпляр канцелярии. Успокойтесь.