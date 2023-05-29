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Газовая победа EC: Цена на Газ в Европе БУДЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ

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ЕС предупредили о возможности отрицательных цен на газ. Геоэнергетика Инфо
Цены на природный газ в Европе могут стать отрицательными, то есть продавцы начнут доплачивать покупателям. По мнению некоторых участников рынка, это может произойти в самое ближайшее время. Топ-менеджеры крупнейших операторов товарного рынка допустили, что цены на газовые контракты с краткосрочной поставкой в Европе могут ненадолго стать отрицательными этим летом. Цены на газ могут уйти ниже нуля летом, если вялый спрос не сравняется с растущим избытком предложения газа. Такое событие, когда производители газа фактически платят потребителям за то, чтобы они забрали у них газ, становится все более вероятным, поскольку цены уже приблизились к докризисным уровням, сообщило агентство. На этой неделе цены на газ на бирже в Европе впервые за два года опустились ниже $300 за тысячу кубометров.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K32I2UPDQBU
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