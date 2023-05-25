Владельцев собственности за рубежом не допустят к гостайне
Секреты страны останутся в России — владельцев собственности за рубежом не допустят к гостайне
Госдума в первом чтении одобрила поправки к закону о государственной тайне. Новое основание для отказа в допуске — наличие у лица или его родственников иностранного имущества. К этому относятся недвижимость, счета, вклады и другие финансовые активы. Если должность чиновника подразумевает работу с гостайной, то после отказа в допуске к ней на таких основаниях его могут уволить.
В законопроекте также предлагается список обстоятельств, которые позволяют выпускать носителей гостайны за границу. К примеру, смерть близкого родственника или медицинская необходимость.
Депутаты считают, что после начала СВО поправки особенно актуальны из-за международного давления и активизации западных спецслужб. По озвученным в Думе данным, в прошлом году к ответственности разного уровня привлекли почти 2500 носителей гостайны.
Не прошло и 20 лет. Хотя нет, прошло. Но лучше поздно, чем никогда.
Далее по этой же логике, решение вопросов связанных с обучением детей лиц допущенных к гостайне за границей. Потому что как недвижимость, так и дети могут служить инструментом давления и создают угрозу для секретоносителей.
я не понимаю -раньше все жены и мамы были владельцами имущества 2млн аппарата чиновников -федерального и регионального (представители президента,губернаторы ,мэры) а теперь кто??Или что?они уволятся ?или отпишут соседям виллы и яхты…что то перемудрили -не проголосуют..