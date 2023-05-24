Эффективные технологии бытового угольного отопления
Российские проблемы с экологией отличаются от европейских. Одна из них – проблема домашних угольных котельных. Их решение возможно без смены привычного для потребителя топлива – угля. Марцинкевич и Борисов о модернизаци́и домашней тепловой энергетики.
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Нагрев твердым топливом это такой же атавизм как и использование энергии ветра и солнца. Сейчас идет уклон в сторону водорода. Это топливо более опасное в эксплуатации чем газ, но на сегодняшний день наиболее экологичное и не требует ручной загрузки это газ. Газ который транспортируется по трубе наиболее дешевый. А для обогрева вагона поезда например используют уголь. И будут использовать. Для рассеивания вредных веществ экологи рекомендуют расчитывать высоту трубы. Использование торфобрикета до сих пор используют в сельской местности, и торфобрикет по цене пользуется спросом. Но обогрев вагона поезда из торфобрикета делать не будут. Это очень грязнозасоряющее топливо. Использование верхового торфа это кощунство. Его иностранцы используют в медицыне и для изготовления матов в теплицах где полив хтимией капельным способом это их созидание.
Из твердых топлив уголь сейчас пока лучший. И газ пока лучшее топливо из газообразных. Поэтому сегодня нужно массово продавать уголь во все щели, чтобы сегодня заработать как можно больше на угле.