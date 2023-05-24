Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Эффективные технологии бытового угольного отопления

12 1

Российские проблемы с экологией отличаются от европейских. Одна из них – проблема домашних угольных котельных. Их решение возможно без смены привычного для потребителя топлива – угля. Марцинкевич и Борисов о модернизаци́и домашней тепловой энергетики.

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology
Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point
Вконтакте “Точка сборки” — https://vk.com/point_assemblage

#БорисМарцинкевич #ФеликсБорисов #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ou89oZWcV1o
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Угольные фильтры – совершенные технологии очистки воды
Индустрия 4.0. Роботизация в XXI веке
Гибридные автомобили к нам придут с моря
Польша не сможет отказаться от российского газа в будущем
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10980 8356
    чужой 49 мин. назад

      Нагрев твердым топливом это такой же атавизм как и использование энергии ветра и солнца. Сейчас идет уклон в сторону водорода. Это топливо более опасное в эксплуатации чем газ, но на сегодняшний день наиболее экологичное и не требует ручной загрузки это газ. Газ который транспортируется по трубе наиболее дешевый. А для обогрева вагона поезда например используют уголь. И будут использовать. Для рассеивания вредных веществ экологи рекомендуют расчитывать высоту трубы. Использование торфобрикета до сих пор используют в сельской местности, и торфобрикет по цене пользуется спросом. Но обогрев вагона поезда из торфобрикета делать не будут. Это очень грязнозасоряющее топливо. Использование верхового торфа это кощунство. Его иностранцы используют в медицыне и для изготовления матов в теплицах где полив хтимией капельным способом это их созидание.
      Из твердых топлив уголь сейчас пока лучший. И газ пока лучшее топливо из газообразных. Поэтому сегодня нужно массово продавать уголь во все щели, чтобы сегодня заработать как можно больше на угле.

      1
      1

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru