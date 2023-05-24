Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика

Артемовск. 24.05.2023

13 0


Артемовск. 24.05.2023

1. Город полностью контролируется силами ЧВК "Вагнер". В город потихоньку начинают заходить структуры ДНР.

2. Противник не ведет штурмовых действий с целью вернуться в город. Ограничивается обстрелами западных и юго-западных кварталов и действиями ДРГ к западу от города.

3. ЧВК "Вагнер" не ведут серьезных штурмовых действий с целью взятия Красного. Позиции ВСУ в Хромово подвергаются артиллерийским ударам. Сам "Вагнер" на днях покинет город и уйдет на отдых.

4. Разминирование и уборка трупов в западных кварталах затрудняется продолжающимися обстрелами, при сохранении конфигурации фронта, длительность уборки трупов и разминирования может оказаться сопоставимами со сроками очистки терминала Донецкого аэропорта. Собранных покойников, скорее всего, через некоторое время передадут ВСУ.

5. На флангах нашей группировки противник продолжает атаки к северо-западу и юго-западу от Артемовска и заявляет продвижения до 200 метров. Основные позиции части МО РФ и переброшенные сюда добровольческие отряды удерживают. Впрочем, у противника тут еще есть не растраченные резервы, которые он может попробовать бросить в атаку на Клещеевку.

6. Осложняют действия сторон начавшиеся дожди, которые снова развезли местность за пределами шоссейных и асфальтированных дорог. Противник наверняка будет списывать неудачу своих контратак на "климатическое оружие России", хотя нам погода мешает ровно в той же степени, что и ВСУ.

7. Командование ВС РФ по понятным причинам не раскрывает своих намерений относительно дальнейших наступательных действий с опорой на Артемовск и Соледар — там есть разные опции, которые не заканчиваются одним Часов Яром.

Трансляция боевых действий, как обычно, продолжается в Телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

PS. Пушилин вчера еще раз подтвердил, что город называется Артемовск и точка.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8376998.html
Метки: артемовск, война на украине, Россия, Украина, чвк вагнер
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Освобождение Артемовска.
В Артемовск прибыла техника батальона «Донбасс» под флагами ДНР для проведения провокаций
«Спасибо хунте»: Украина довела Артемовск до «разбитого корыта»
Как подразделение ДНР "Север" пережали артерию на трассе Артемовск-Дебальцево
«Слава Украине»: в оккупированном Артемовске зреет экономический коллапс

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru