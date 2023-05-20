Освобождение Артемовска.

1. Режим Зеленского называл Бахмут – "фортецей Бахмут". Сегодня эта "фортеця пала" несмотря на все усилия более чем 80 тыс. группировки, которая действовала на этом направлении, не считая переброшенных резервов с Харьковского, Сватовского, Краснолиманского, Запорожского направлений. Противник до самого конца ожесточенно сопротивлялся несмотря на тяжелые потери, но удержать город не смог.2. Мы также понесли ощутимые потери в ходе боев за город. И ЧВК “Вагнер” и ВС РФ. Несмотря на радость победы, вспомните сегодня о тех, кто пал в эти месяцы в городе и вокруг него, чтобы эта победа стала возможной.3. Несмотря на все трудности, проблемы, потери – Артемовская наступательная операция завершилась нашей победой. Противник потерял один из ключевых городов на Донбассе, понес чудовищные потери в живой силе и технике, был вынужден корректировать планы других операций и заодно получил мощный имиджевый удар.4. Разумеется, решающую роль в освобождении Артемовска сыграла ЧВК "Вагнер", чью штурмовики в тяжелейших условиях проломили эшелонированную оборону противника и давили противника из города вплоть до сегодняшнего дня. Теперь у Вагнера 3 знаковых победы – Попасная, Соледар и Артемовск, не считая уже Светлодарска, Углегорской ТЭС и т.д. Тот случай, когда мощный пиар поддерживается мощными делами за которые не стыдно.Как все понимают, сейчас ЧВК "Вагнер" №1 на рынке частных военных компаний не только у нас в стране, но и в мире. У государства есть очень серьезный инструмент и очень хотелось бы, чтобы аппаратные трения или личные амбиции не помешали его дальнейшему использованию в интересах достижения победы в войне. "Вагнера" с 25 мая выходят на отдых из Артемовска – они его полностью заслужили.5. Согласно законам ДНР Бахмут ушел в историю – с 20 мая 2023 года город уже и фактически и юридически – Артемовск. После войны у жителей будет возможность вернуться к обсуждению названия города, а пока празднуем освобождение Артемовска. Как бы банально не звучало, но освобождение Артемовска это выполнение одной из составляющих задач 2-го этапа СВО связанного с освобождением ЛНР и ДНР. Задача еще далеко не решена – впереди тяжелые бои с наемной армией НАТО, которая так просто отдавать другие оккупированные российские города не будет.6. Для России, Артемовское сражение стало одним из наиболее кровопролитных и длительных со времен Великой Отечественной Войны. Тем ценнее достигнутая победа.Всех с Днем Освобождения Артемовска.