ПРОХАНОВ о провале государственности, русской мечте, социальной справедливости и новой элите России
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Беседуем с Александром Прохановым – живым классиком российской политической мысли, писателем, общественным деятелем и одним из идеологов Изборского клуба. Почему в нашей стране не прижилась государственность по либеральным ельцинским лекалам? Что собою представляет русская мечта и в чем ее отличие от американской, китайской, британской? Почему русские на протяжении всей своей истории и при разном политическом строе выполняют функцию мирового балансира? Социальная справедливость – часть культурного кода нашей нации? Наблюдаем ли мы сейчас зарождение новой национальной элиты в России?
Таймкоды:
00:00 Лучшие моменты выпуска: Россия, справедливость и ядерная бомба
00:34 В гостях Александр Проханов – человек, писатель и метафизик
01:49 Что такое русский логос?
04:20 Русский человек и русский мир — не только русский
07:29 Разница между русской мечтой и Pax Americana
11:51 «Несправедливость – справедливость не для всех»
15:23 О марксизме: подчинение вечного временному
18:15 Основы веры нельзя выразить здравым смыслом
21:53 Русский миф на старте контратаки
28:51 «Слабая русская государственность»?
32:05 Алтари и оборонные заводы – оружие двух измерений
36:50 «Русское чудо – постоянное воскрешение»
41:23 Что такое русская победа?
43:56 Русская мечта – добиться величия государства
49:18 Идея – путь к действию. Мы в его начале
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Александр Проханов:
Telegram – https://t.me/aleksandrprohanov
Сайт Изборского клуба – https://izborsk-club.ru/
Русская мечта – https://rusmechta.ru/
Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/public210614080
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