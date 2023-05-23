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“Кровожадный русский медведь только и ждет слабости Европы, чтобы вторгнуться”

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“Кровожадный русский медведь только и ждет слабости Европы, чтобы вторгнуться”.

Журнал ” Сигнал”, Париж, 1940.

Годы идут, но некоторые вещи не меняются.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8375438.html
Метки: 1940, вторая мировая война, Европа, журналы, Франция, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18273 16695
    Руса час назад

      Действительно, времена меняются, но лживая пропаганда, фейки,
      агрессивность и русофобия Запада по-прежнему продолжаются.
      Кровожадный Запад валит с больной головы на здоровую.

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