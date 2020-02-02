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Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2020

10:47. 2 февраля 2020 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

«Продай собаку — оплати коммуналку», — советы украинцам от «слуг народа» (ВИДЕО)

«Продай собаку — оплати коммуналку», — советы украинцам от «слуг народа» (ВИДЕО) | Русская весна

Народный депутат Украины от президентской фракции «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы наскрести денег на оплату коммунальных услуг.

«Если у неё во дворе собака элитной породы, она может продать её в любой момент и спокойно заплатить», — сказал нардеп в эфире украинского телевидения.

Этот «гениальный» совет депутат дал женщине из Кировоградской области, которая, дозвонившись в студию, пожаловалась на пенсию в две тысячи гривен.

Она рассказала, что все эти деньги уходят на оплату «коммуналки». Сумма, по её словам, увеличилась после того, как с января появилась отдельная платежка за доставку газа.

После этого ведущий передачи вместе с женщиной посчитал ее выплаты и в сухом остатке вышло «минус» 107 гривен на жизнь.

Сперва нардеп посоветовал оформить субсидию и привел в пример граждан, у которых в собственности несколько квартир, поэтому субсидию им не дают.

О дозвонившейся Брагар сказал, что ситуация у женщины, конечно, сложная, но всё её «имущественное положение» не известно, и предположил, что во дворе обитает некая собака элитной породы.

После полыхнувшего скандала ему пришлось извиниться за свои слова. Руководство фракции «Слуга народа» заявило, что не поддерживает позицию Брагара, и принесло также извинения за его слова.

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Чудовищные взрывы складов ВСУ — это работа спецназа «Сармат» (ВИДЕО)

Чудовищные взрывы складов ВСУ — это работа спецназа «Сармат» (ВИДЕО) | Русская весна

Взрывы на арсенале в Балаклее Харьковской области, которые произошли в марте 2017 года, организовали военнослужащие спецподразделения «Сармат», чтобы скрыть кражу боеприпасов.

В ходе антидиверсионных учений военные заложили взрывчатку внутри и снаружи арсенала, замаскировав ее под огнетушители.

Основным мотивом подрыва стало сокрытие хищения боеприпасов на общую сумму около 560 млн грн. Недостаток был обнаружен предыдущим аудиторским отчетом № 234/1/13/31 от 28 февраля 2017 года.

Уже 30 марта 2017 ЦРАУ должен был предоставить аудиторам объяснения и документы по этому поводу, но 23 марта 2017 года арсенал взорвался.

А помните, как нам заливали про российские беспилотники с гранатами и российские диверсионные группы?

Напомню, еще тогда журналисты пытались узнать у Минобороны, каким образом диверсанты смогли пробраться на стратегический объект, который должен был хорошо охраняться, но ответа так и не получили.

Генпрокурор Юрий Луценко пошел дальше. Он уже прямо уверял, что взрыв в Балаклее — это часть масштабной диверсии, которую организовала Российская Федерация.

«Следствие точно знает, что в Балаклее 23 марта 2017 года радиолокационными службами Украины зафиксирован беспилотный летательный аппарат, который двигался на низких высотах от границы с Россией, минуя физические препятствия, и долетел до места назначения — города Балаклея», — заявлял генпрокурор.

По словам Луценко, с этого беспилотника в сторону площадки открытого хранения № 67 арсенала, где лежали 700 ракет ЗМ9-ЗРК «Бук-М12» и снарядов 152 мм, был сделан пуск первой управляемой ракеты, которая пробила укрытие.

После этого БПЛА, проделав круг, выстрелил во второй раз, что и привело к взрыву. Целый и невредимый беспилотник покинул военный склад и полетел в направлении РФ.

Ну так, по крайней мере, украинцам рассказывали.

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Андрей Червонец

Андрей Червонец
Источник: https://rusvesna.su/news/1562832705

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Извращённое надругательство над историей: Украина готовит «креативную декоммунизацию»

Извращённое надругательство над историей: Украина готовит «креативную декоммунизацию» | Русская весна

Преемник нациста Вятровича, новый глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович сообщил о намерениях провести «креативную декоммунизацию» на территории всей страны.

Дробович отметил, что креативные идеи «в рамках закона» и «здравого ума» приветствуются.

«Мы активно работаем над тем, чтобы запустить проект „креативной декоммунизации”. Когда мы его закончим, я надеюсь, он понравится гражданам… В двух словах, есть, например, известный болгарский памятник „Освободителям”, который регулярно превращается то в марвеловских супергероев, то украинских солдат, то украино-польских солдат.

То есть место, которое постоянно переиначивается, место, которое не выполняет уже пропагандистских задач, которые ставились перед ним», — поделился в эфире одного из украинских телеканалов Дробович.

По его словам, он желает сделать тоже самое с памятниками и монументами советской эпохи. 

С мая 2015 года на Украине начат процесс «декоммунизации», согласно которому запрещается советская символика. Соответствующим законом предусмотрено переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Для реализации данного процесса Институтом национальной памяти разработан и опубликован список, в который вошли 520 исторических личностей.

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А потом прилетели вертолеты

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Докажем, что не бросили Донбасс! Подарим детям Докучаевска и Ясиноватой десять дней мира и счастья! (ФОТО, ВИДЕО)

Докажем, что не бросили Донбасс! Подарим детям Докучаевска и Ясиноватой десять дней мира и счастья! (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пока на международных переговорах торгуют судьбой Донбасса за спиной его жителей, пока эта часть Русского мира находится в блокаде, под дулами орудий, мы не имеем права бросать своих братьев и сестёр в беде.

Международная волонтёрская группа «Москва-Донбасс» и тульский депутат Владимир Тимаков снова организуют поездку тридцати детей из прифронтовых городов в Россию. Это ребятишки из так называемой «красной зоны», чьё детство уже шестой год проходит на территории сквозного обстрела.

Половина — воспитанники музыкальной школы города Докучаевска, вторая половина — юные спортсмены из Ясиноватой. (Как выглядит завод в Ясиноватой, оказавшийся в эпицентре боёв, хорошо видно в репортаже Владимира Тимакова от 12 декабря 2018 года, когда волонтёры доставили туда новогодние подарки).

С 10 по 19 февраля у ребят есть шанс познакомиться с Москвой и Тулой, посетить достопримечательности русской столицы и города оружейников, встретиться с ровесниками, отдохнуть и просто провести хотя бы одну неделю вдалеке от войны.

Все, кто может помочь детям Докучаевска и Ясиноватой, мечтающим о маленькой зимней сказке в центре России — делайте переводы на карту Сбербанка 2202 2005 5400 4778, Валентине Викторовне И. Отследить судьбу своего перевода Вы можете на сайте timakov.org. (в целях конфиденциальности будут указаны только инициалы, сумма пожертвования и дата).

Там же можно ознакомиться с подробными отчётами о поступлении и расходовании средств, собранных на предыдущие гуманитарные акции для детей Донбасса.

Любой, самый скромный Ваш вклад означает, что русский народ сохраняет своё единство вопреки любым испытаниям. Мы убеждены: живую человеческую связь, соединяющую Россию и Донбасс, никогда не удастся разорвать.

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Докажем, что не бросили Донбасс! Подарим детям Докучаевска и Ясиноватой десять дней мира и счастья! (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Докажем, что не бросили Донбасс! Подарим детям Докучаевска и Ясиноватой десять дней мира и счастья! (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Продай собаку – оплати коммуналку

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: важное, компиляция

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