Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2020
- 09:55 «Продай собаку — оплати коммуналку», — советы украинцам от «слуг народа» (ВИДЕО).
- 07:30 Чудовищные взрывы складов ВСУ — это работа спецназа «Сармат» (ВИДЕО).
- 04:36 Извращённое надругательство над историей: Украина готовит «креативную декоммунизацию».
- 03:48 А потом прилетели вертолеты.
- 03:30 Докажем, что не бросили Донбасс! Подарим детям Докучаевска и Ясиноватой десять дней мира и счастья! (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:45 Продай собаку – оплати коммуналку.
«Продай собаку — оплати коммуналку», — советы украинцам от «слуг народа» (ВИДЕО)
Народный депутат Украины от президентской фракции «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы наскрести денег на оплату коммунальных услуг.
«Если у неё во дворе собака элитной породы, она может продать её в любой момент и спокойно заплатить», — сказал нардеп в эфире украинского телевидения.
Этот «гениальный» совет депутат дал женщине из Кировоградской области, которая, дозвонившись в студию, пожаловалась на пенсию в две тысячи гривен.
Она рассказала, что все эти деньги уходят на оплату «коммуналки». Сумма, по её словам, увеличилась после того, как с января появилась отдельная платежка за доставку газа.
После этого ведущий передачи вместе с женщиной посчитал ее выплаты и в сухом остатке вышло «минус» 107 гривен на жизнь.
Сперва нардеп посоветовал оформить субсидию и привел в пример граждан, у которых в собственности несколько квартир, поэтому субсидию им не дают.
О дозвонившейся Брагар сказал, что ситуация у женщины, конечно, сложная, но всё её «имущественное положение» не известно, и предположил, что во дворе обитает некая собака элитной породы.
После полыхнувшего скандала ему пришлось извиниться за свои слова. Руководство фракции «Слуга народа» заявило, что не поддерживает позицию Брагара, и принесло также извинения за его слова.
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Чудовищные взрывы складов ВСУ — это работа спецназа «Сармат» (ВИДЕО)
Взрывы на арсенале в Балаклее Харьковской области, которые произошли в марте 2017 года, организовали военнослужащие спецподразделения «Сармат», чтобы скрыть кражу боеприпасов.
В ходе антидиверсионных учений военные заложили взрывчатку внутри и снаружи арсенала, замаскировав ее под огнетушители.
Основным мотивом подрыва стало сокрытие хищения боеприпасов на общую сумму около 560 млн грн. Недостаток был обнаружен предыдущим аудиторским отчетом № 234/1/13/31 от 28 февраля 2017 года.
Уже 30 марта 2017 ЦРАУ должен был предоставить аудиторам объяснения и документы по этому поводу, но 23 марта 2017 года арсенал взорвался.
А помните, как нам заливали про российские беспилотники с гранатами и российские диверсионные группы?
Напомню, еще тогда журналисты пытались узнать у Минобороны, каким образом диверсанты смогли пробраться на стратегический объект, который должен был хорошо охраняться, но ответа так и не получили.
Генпрокурор Юрий Луценко пошел дальше. Он уже прямо уверял, что взрыв в Балаклее — это часть масштабной диверсии, которую организовала Российская Федерация.
«Следствие точно знает, что в Балаклее 23 марта 2017 года радиолокационными службами Украины зафиксирован беспилотный летательный аппарат, который двигался на низких высотах от границы с Россией, минуя физические препятствия, и долетел до места назначения — города Балаклея», — заявлял генпрокурор.
По словам Луценко, с этого беспилотника в сторону площадки открытого хранения № 67 арсенала, где лежали 700 ракет ЗМ9-ЗРК «Бук-М12» и снарядов 152 мм, был сделан пуск первой управляемой ракеты, которая пробила укрытие.
После этого БПЛА, проделав круг, выстрелил во второй раз, что и привело к взрыву. Целый и невредимый беспилотник покинул военный склад и полетел в направлении РФ.
Ну так, по крайней мере, украинцам рассказывали.
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Андрей Червонец
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Извращённое надругательство над историей: Украина готовит «креативную декоммунизацию»
Преемник нациста Вятровича, новый глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович сообщил о намерениях провести «креативную декоммунизацию» на территории всей страны.
Дробович отметил, что креативные идеи «в рамках закона» и «здравого ума» приветствуются.
«Мы активно работаем над тем, чтобы запустить проект „креативной декоммунизации”. Когда мы его закончим, я надеюсь, он понравится гражданам… В двух словах, есть, например, известный болгарский памятник „Освободителям”, который регулярно превращается то в марвеловских супергероев, то украинских солдат, то украино-польских солдат.
То есть место, которое постоянно переиначивается, место, которое не выполняет уже пропагандистских задач, которые ставились перед ним», — поделился в эфире одного из украинских телеканалов Дробович.
По его словам, он желает сделать тоже самое с памятниками и монументами советской эпохи.
С мая 2015 года на Украине начат процесс «декоммунизации», согласно которому запрещается советская символика. Соответствующим законом предусмотрено переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Для реализации данного процесса Институтом национальной памяти разработан и опубликован список, в который вошли 520 исторических личностей.
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А потом прилетели вертолеты
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Докажем, что не бросили Донбасс! Подарим детям Докучаевска и Ясиноватой десять дней мира и счастья! (ФОТО, ВИДЕО)
Пока на международных переговорах торгуют судьбой Донбасса за спиной его жителей, пока эта часть Русского мира находится в блокаде, под дулами орудий, мы не имеем права бросать своих братьев и сестёр в беде.
Международная волонтёрская группа «Москва-Донбасс» и тульский депутат Владимир Тимаков снова организуют поездку тридцати детей из прифронтовых городов в Россию. Это ребятишки из так называемой «красной зоны», чьё детство уже шестой год проходит на территории сквозного обстрела.
Половина — воспитанники музыкальной школы города Докучаевска, вторая половина — юные спортсмены из Ясиноватой. (Как выглядит завод в Ясиноватой, оказавшийся в эпицентре боёв, хорошо видно в репортаже Владимира Тимакова от 12 декабря 2018 года, когда волонтёры доставили туда новогодние подарки).
С 10 по 19 февраля у ребят есть шанс познакомиться с Москвой и Тулой, посетить достопримечательности русской столицы и города оружейников, встретиться с ровесниками, отдохнуть и просто провести хотя бы одну неделю вдалеке от войны.
Все, кто может помочь детям Докучаевска и Ясиноватой, мечтающим о маленькой зимней сказке в центре России — делайте переводы на карту Сбербанка 2202 2005 5400 4778, Валентине Викторовне И. Отследить судьбу своего перевода Вы можете на сайте timakov.org. (в целях конфиденциальности будут указаны только инициалы, сумма пожертвования и дата).
Там же можно ознакомиться с подробными отчётами о поступлении и расходовании средств, собранных на предыдущие гуманитарные акции для детей Донбасса.
Любой, самый скромный Ваш вклад означает, что русский народ сохраняет своё единство вопреки любым испытаниям. Мы убеждены: живую человеческую связь, соединяющую Россию и Донбасс, никогда не удастся разорвать.
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Продай собаку – оплати коммуналку
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