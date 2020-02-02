Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2020

Народный депутат Украины от президентской фракции «Слуга народа» Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы наскрести денег на оплату коммунальных услуг.

«Если у неё во дворе собака элитной породы, она может продать её в любой момент и спокойно заплатить», — сказал нардеп в эфире украинского телевидения.

Этот «гениальный» совет депутат дал женщине из Кировоградской области, которая, дозвонившись в студию, пожаловалась на пенсию в две тысячи гривен.

Она рассказала, что все эти деньги уходят на оплату «коммуналки». Сумма, по её словам, увеличилась после того, как с января появилась отдельная платежка за доставку газа.

После этого ведущий передачи вместе с женщиной посчитал ее выплаты и в сухом остатке вышло «минус» 107 гривен на жизнь.

Сперва нардеп посоветовал оформить субсидию и привел в пример граждан, у которых в собственности несколько квартир, поэтому субсидию им не дают.

О дозвонившейся Брагар сказал, что ситуация у женщины, конечно, сложная, но всё её «имущественное положение» не известно, и предположил, что во дворе обитает некая собака элитной породы.

После полыхнувшего скандала ему пришлось извиниться за свои слова. Руководство фракции «Слуга народа» заявило, что не поддерживает позицию Брагара, и принесло также извинения за его слова.

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