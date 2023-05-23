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Индустрия ветряных турбин: так ли Убыточна Ветроэнергетика?

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Индустрия ветряных турбин должна быть на подъеме. Почему это не так? Геоэнергетика Инфо
Даже в политическую погоду западные производители ветряных турбин должны быть на высоте. Закон о снижении инфляции в Америке набит всевозможными возобновляемыми источниками энергии. В конце апреля европейские лидеры пообещали увеличить к 2050 году оффшорную ветроэнергетическую мощность Северного моря до 300 гигаватт с сегодняшних 100 гигаватт и удвоить предыдущее обязательство. Это похоже на очень много будущего бизнеса для производителей турбин. Если бы только краткосрочные прогнозы были такими же точными.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rAvmOqs0-1o
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