Память о войне – мир на Земле
Всё чаще в новостях можно услышать о том, что где-то, кому-то стала неугодной память о героических подвигах Советских солдат в годы Великой Отечественной Войны. Мешают памятники и всяческое упоминание о присутствии русского солдата на территории когда-то дружественных стран.
Для чего стирают память о войне и кому это выгодно?
Эта память важна только для нас, или она оберегает весь Мир?
Как сохранить и передать память о наших героических предках, о годах, которые помнили и чтили не только в нашей стране?
Для чего необходимо это в наше время и что ожидает тех, кто решил жить в беЗпамятстве?
Об этом поговорим на очередном заседании «Дискуссионного клуба» на Народном Славянском Радио.
Участники:
Алексей Орлов – главный редактор Народного Славянского Радио.
Виктор Прокофьевич Дунаевский – ветеран, почетный сотрудник органов Госбезопасности СССР.
Ведущие:
Елена Андреева, Елена Ромская.
Присоединяйтесь!
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Быть ДОБРУ!
#великаяотечественнаявойна #памятьовойне
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