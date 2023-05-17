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Память о войне – мир на Земле

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Всё чаще в новостях можно услышать о том, что где-то, кому-то стала неугодной память о героических подвигах Советских солдат в годы Великой Отечественной Войны. Мешают памятники и всяческое упоминание о присутствии русского солдата на территории когда-то дружественных стран.

Для чего стирают память о войне и кому это выгодно?
Эта память важна только для нас, или она оберегает весь Мир?
Как сохранить и передать память о наших героических предках, о годах, которые помнили и чтили не только в нашей стране?
Для чего необходимо это в наше время и что ожидает тех, кто решил жить в беЗпамятстве?

Об этом поговорим на очередном заседании «Дискуссионного клуба» на Народном Славянском Радио.

Участники:
Алексей Орлов – главный редактор Народного Славянского Радио.
Виктор Прокофьевич Дунаевский – ветеран, почетный сотрудник органов Госбезопасности СССР.

Ведущие:
Елена Андреева, Елена Ромская.

Присоединяйтесь!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#великаяотечественнаявойна #памятьовойне
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FRjT1nbd_Go
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